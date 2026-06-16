به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با دو ارائه علمی برگزار خواهد شد:ارائه اول: دکتر حفیظ‌الله فولادی، استادیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با موضوع «دکترین مقاومت در فرهنگ تشیع با تأکید بر نهج‌البلاغه؛ تحلیلی بر مقاومت مردم ایران در جنگ رمضان» ارائه دوم: دکتر داود صفا، عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی العالمیه و مسئول دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، با موضوع «بازتولید هویت جنسیتی در بستر کنش جمعی: تبیینی جامعه‌شناختی از عاملیت زنان در جنگ رمضان»

این نشست روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ صبح در قم، بلوار جمهوری، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، طبقه دوم، سالن خبرگزاری ابنا برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت زنده از طریق لینک زیر در آپارات ابنا مشاهده کنند:

https://www.aparat.com/Abna/live

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