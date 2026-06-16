به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ نایروبی با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی در شهر نایروبی برگزار شد. رایزنی فرهنگی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیا، مؤسسه سیمرغ اندیشهنگار و جمعی از ایرانیان مقیم و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، حضوری فعال در این رویداد بینالمللی داشتند.
غرفه جمهوری اسلامی ایران به یکی از پرمراجعهترین غرفههای جشنواره تبدیل شد و مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان، مسئولان، دانشگاهیان، فعالان فرهنگی و دیپلماتهای کشورهای مختلف قرار گرفت.
غرفه جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و تمدن ایرانی طراحی شد. در این غرفه، آثار متنوعی از صنایع دستی اصیل ایرانی شامل مینا کاری، فیروزه کوبی، سوزندوزی، فرش و تابلوفرش دستباف ایرانی در معرض دید عموم قرار گرفت.
در بخش معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، بروشورها و اقلام فرهنگی متعددی در حوزههای علمی، فناوری، گردشگری، فرهنگی و دانشگاهی در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفت. همچنین فیلمهای معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و پیشرفتهای علمی ایران در غرفه پخش شد.
در حاشیه این رویداد، رایزنی فرهنگی ایران در کنیا ضمن معرفی دورههای آموزش زبان فارسی، مجموعهای از کتابها و منابع آموزشی بنیاد سعدی را در اختیار علاقهمندان قرار داد.
از بخشهای متمایز غرفه جمهوری اسلامی، حضور تیم پزشکی و سلامت با همکاری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در کنیا بود که در این حوزه، خدمات درمانی، مشاورههای سلامت و راهنماییهای درمانی به صورت رایگان به بازدیدکنندگان ارائه شد.
این اقدام جلوهای از رویکرد انساندوستانه و مسئولیت مسئولین ایرانی را به نمایش گذاشت. همچنین، عرضه و معرفی غذاهای سنتی ایرانی، بازدیدکنندگان را با بخشی از فرهنگ غذایی و سبک زندگی ایرانی آشنا کرد و نقش مهمی در ایجاد ارتباط نزدیکتر میان مخاطبان و فرهنگ ایران ایفا نمود.
یاد شهدا و جلوههای معنوی غرفه ایران
بخش اختصاص یافته به شهدای مظلوم میناب، جلوهای اثرگذار از حضور ایران در این رویداد فرهنگی بود. در این قسمت، تصاویر امام شهید و جمعی از شهدای میناب در کنار آثار خوشنویسی ایرانی به نمایش درآمد.این مجموعه با هدف تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و پاسداشت مقام شهید، جلوهای معنوی به غرفه ایران بخشید و زمینه آشنایی بازدیدکنندگان با بخشی از واقعیتها و رنجهای تحمیلشده بر مردم ایران را فراهم ساخت.
مهدی بیکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا با تقدیر ار عملکرد نمایندگان کشورمان در دهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ نایروبی طی سخنانی گفت: روابط تاریخی ایران و آفریقا و به طور ویژه شرق این قاره پیشینهای هزار ساله دارد که در توسعه این تعاملات نقش بازرگانان و دریانوردان ایرانی پررنگ است.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ، همواره مؤثرترین ابزار ارتباط میان ملتها بوده است، افزود: بازماندگان نسل شیرازیها و بلوچهای ایرانی امروز در آفریقا دیگر غریبه بهحساب نمیآیند و به سبب فرهنگ غنی مردم ایران و بومیسازی آن با داشتهها و شیوه زیست مردمان به طور ویژه شرق آفریقا در شرایط کنونی کسی به آنها در قالب یک بیهویت نگاه نمیکند.
بیکی افزود: هموطنان بسیاری در سالهای دور به سبب حوائج تجاری یا جذابیتهای جغرافیایی در کشورهایی چون تانزانیا، اوگاندا، کنیا و چند کشور دیگر آفریقایی حضور یافته و به عبارت عامیانه در بافت این مناطق ریشه دواندند.
بیکی یادآور شد: سفر ابدی جمعی از ایرانیها در قرون گذشته به نحوی بود که آنها بیش از آن که اثرپذیر جبر جغرافیا باشند بر فرهنگ و سنتهای اقلیمهای مختلفی از این قاره و همچنین نوع معمماری در برخی شهرها نیز اثرگذار بودند. آثار فرهنگی ایرانیها در «زنگبار» «دارالسلام»، «مومباسا»، «مالیندی»، «مالو» و «آنژوان» امروز بر کسی پوشیده نیست.
بنابر اعلام این خبر، از بخشهای مورد توجه جشنواره بینالمللی فرهنگ نایروبی دور افتخار یک دوچرخه سوار کنیایی با پرچم جمهوری اسلامی ایران در محوطه جشنواره بود. این اقدام نمادین بازتابی از احترام و دوستی میان دو ملت و نشانهای از جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان شرکتکنندگان جشنواره داشت.
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