فعالین مذهبی شیعه افغانستان بر اتحاد و برگزاری باشکوه مراسم محرم تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان افغانستان در حالیکه برای برگزاری با شکوه ایام محرم آماده میشوند، به پیروی از مکتب اهلبیت(ع) در جهت اتحاد جوامع اسلامی، گسترش ارزشهای دینی و برادری در این کشور تأکید دارند.
آقای عوض فرهنگ، یکی از مداحان اهلبیت(ع) مقیم کابل روز یکشنبه(۲۴ خرداد) در مصاحبه با خبرنگار ابنا گفت که عاشورای حسینی همه ساله بازتابدهنده حقانیت دین اسلام است و این پیام را منتقل میکند که مسلمانان جهان بیش از هر زمان دیگری مقابل ظلم، زورگوییها و بیعدالتیها بایستند.
به گفته این پیرو اهلبیت(ع)، ایام محرم در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته پرشور برگزار خواهد شد و مسئولان امنیتی هم برای تامین امنیت مراسم عزاداری حسینی به شیعیان اطمینان دادهاند.
او ایام محرم را فرصت مناسب در راستای تقریب مذاهب، تحکیم اخوت و اتحاد میان جامعه مسلمان افغانستان دانست و تاکید ورزید که عموم مردم و به خصوص علما و مبلغان با درک ضرورت همبستگی جوامع اسلامی در این راستا نقش اساسی را ایفا کنند.
از سوی دیگر، حجتالاسلام والمسلمین محمد جواد گوهری، یکی از علمای شیعه کابل به خبرنگار ابنا بیان داشت که شیعیان نگران ناامنیها و محدودیتها نباشند؛ محرم و عاشورای امسال از سالهای قبل پررنگتر برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام گوهری خاطرنشان ساخت که حکومت طالبان نیز به ائمه مساجد و نهادهای شیعه اعلام کرده که عاشورای حسینی را همانند سالهای گذشته برگزار کنند و هیچگونه نگرانی از مسائل امنیتی نداشته باشند.
طبق معلومات این عضو مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان، مسئولان طالبان نکاتی را هم به ائمه مساجد، علما و مبلغین تذکر دادهاند که میبایست رعایت گردد؛ از جمله مراقب باشند راهاندازی دستههای سینهزنی در کوچه و خیابانها باعث مزاحمت برای سایر مردم نشود.
او خاطرنشان ساخت که علما، خطبا و مبلغین در ایام محرم در راستای تبلیغ و تبیین معارف الهی و آموزههای دینی بیشتر تلاش کنند و شجاعت به خرج دهند تا نتیجه مطلوب برای جامعه اسلامی افغانستان داشته باشد.
گفتنی است، مسئولان امنیتی حکومت طالبان چند روز قبل از ایام محرم در جلسه امنیتی با علمای شیعه از تدابیر امنیتی برای تامین امنیت ایام محرم اطمینان داده بود.
حکومت طالبان که در ۴ سال گذشته به بهانه تأمین امنیت محدودیتهایی بر عزاداری محرم وضع کرد، مدعی است سال گذشته حدود ۱۴ هزار نیروی خود را برای امنیت در مساجد و حسینیهها مستقر کرده بود و همچنین یک شبکه تروریستی داعش را که قصد حمله بر عزاداران حسینی را داشت، در کابل بازداشت کرد.
محدودیتهای طالبان در سالهای گذشته، شامل عدم نصب پرچم و کتیبه بر سر در مغازه و خانه هم میشد، مسألهای که از نظر شیعیان غیر منطقی و بهانهای برای جلوگیری از عزاداری حسینی تلقی شده بود.
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