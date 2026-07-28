پرونده اسرای لبنانی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد صفا» رئیس مرکز «الخیام» برای بازتوانی قربانیان شکنجه، در دیدار با «فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرونده اسرای لبنانی که به گفته این مرکز از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند را ارائه کرد و خواستار تحرک فوری سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی برای تعیین سرنوشت آنان شد.
این دیدار در مقر «اسکوا» در بیروت و با حضور نمایندگان سازمانهای حقوق بشری و اجتماعی برگزار شد.
صفا در این نشست با اشاره به پیامدهای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، گفت که پیشتر نیز نسبت به نقض حقوق بشر هشدار داده بود.
وی با اشاره به آمار قربانیان و خسارات جنگ، تأکید کرد که موضوع اسرای لبنانی یکی از مهمترین پروندههای انسانی است که نیازمند پیگیری جدی جامعه جهانی است.
رئیس مرکز الخیام اعلام کرد این مرکز پرونده افرادی را که از سال ۲۰۲۳ توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند، دنبال میکند و شمار آنان را بین ۳۲ تا ۳۸ نفر برآورد کرد.
به گفته وی، در میان این افراد یک نوجوان، شماری مجروح، دانشجو، چوپان و همچنین «احمد شکر» افسر پیشین امنیت عمومی لبنان و «عطوی عطوی» شهردار پیشین الهباریه حضور دارند.
وی همچنین مدعی شد رژیم صهیونیستی اجازه بازدید کمیته بینالمللی صلیب سرخ از این افراد یا اطلاع از محل نگهداری آنان را نمیدهد.
صفا با تحویل فهرست اسامی، گزارش وضعیت و تصاویر این افراد به کمیسر عالی حقوق بشر، از سازمان ملل خواست همه ظرفیتهای خود را برای روشن شدن سرنوشت این اسرا و اطلاعرسانی به خانوادههای آنان به کار گیرد.
فولکر تورک نیز پس از دریافت این پرونده، بر اهتمام خود به پیگیری این موضوع تأکید کرد و وعده داد رایزنیهای لازم را برای بررسی این پرونده انسانی انجام دهد.
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