به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگنده‌های رژیم صهیونیستی صبح امروز جمعه منطقه «عریض دبین» در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار دادند.

براساس گزارش شبکه العربی، ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شب گذشته عملیاتی انفجاری را در منطقه دشت شهرک «الخیام» انجام داد. در شهرستان نبطیه نیز یک پهپاد اسرائیلی شهرک «جبشیت» را هدف قرار داد؛ در حالی که بیشتر شهرها و روستاهای شهرستان‌های صور و بنت جبیل در وضعیت آرامش محتاطانه قرار دارند.

آرامش نسبی در جنوب لبنان

«ادمون ساسین» خبرنگار شبکه العربی در جنوب لبنان، اعلام کرد ساعات اولیه بامداد امروز با آرامشی نسبی همراه بود و تنها حمله ثبت‌شده، حمله یک پهپاد اسرائیلی به شهرک جبشیت بود.

وی افزود که روز گذشته شاهد تشدید گسترده حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان بود. به‌طوری‌که بیش از ۴۰ شهر و روستا توسط پهپادها و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند.

به گفته او، تمرکز اصلی این حملات بر محور غربی جنوب لبنان به‌ویژه منطقه «صور ـ العباسیه» بود که در آن چندین نفر به شهادت رسیدند. شهرک «دیر قانون النهر» نیز از جمله مناطق هدف قرار گرفته بود.

محور مجدل زون؛ کانون درگیری‌ها

ساسین تصریح کرد که توجه‌ها اکنون به محور «مجدل زون ـ طیر حرفا» معطوف شده است. جایی که درگیری‌هایی میان حزب‌الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی رخ داده است.

براساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی تلاش دارند به سمت محله‌های شرقی شهرک «مجدل زون» پیشروی کنند.

حزب‌الله نیز اعلام کرده است که علیه یک نیروی رژیم صهیونیستی که قصد پیشروی از منطقه طیر حرفا به سمت وادی حسن را داشت، کمین اجرا کرده است.

این جنبش تأکید کرد که تجمع نیروهای رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده و چندین حمله موشکی علیه آنان انجام داده است. همچنین از هدف قرار دادن یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی در بنت جبیل خبر داد و اعلام کرد خودروهای نظامی‌ که برای انتقال آن اعزام شده بودند نیز زیر آتش قرار گرفته‌اند.

تلاش اسرائیل برای ایجاد کمربند امنیتی

خبرنگار العربی همچنین اظهار داشت که ارتش رژیم صهیونیستی در تلاش است کنترل ارتفاعات «مجدل زون» و «المنصوری» مشرف به خط آبی را در دست بگیرد.

به گفته وی، نیروهای رژیم صهیونیستی همچنین می‌کوشند به ارتفاعات «علی الطاهر» دست یابند تا بتوانند کمربند امنیتی‌ را که پیش از عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ وجود داشت، دوباره احیا کنند.

حملات روزانه حزب‌الله ادامه دارد

از سوی دیگر، «عبدالقادر عبدالحمید» خبرنگار شبکه العربی در قدس اشغالی، اعلام کرد که حملات حزب‌الله به مواضع رژیم صهیونیستی همچنان با همان روند روزهای گذشته ادامه دارد.

وی گفت که تعداد این حملات روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ عملیات متغیر است.

بر اساس گزارش‌های ارتش رژیم صهیونیستی، این حملات به طور متوسط روزانه دست‌کم بین ۱۰ تا ۱۵ مجروح برجای می‌گذارد.

برخی رسانه‌ها و پلتفرم‌های رژیم صهیونیستی نیز از انتقال تعدادی مجروح به بیمارستان «رمبام» خبر داده‌اند، اما آمار دقیقی از تعداد آنان منتشر نشده است.

ادامه هشدارهای امنیتی

عبدالحمید افزود که روز گذشته آژیرهای هشدار تنها یک بار به صدا درآمدند و امروز نیز یک مورد هشدار دیگر ثبت شده است.

او توضیح داد که بخشی از این هشدارها مربوط به عملیات‌هایی در نزدیکی مرز لبنان است و لزوماً به نفوذ یا حمله در عمق سرزمین‌های اسرائیل ارتباط ندارد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که نیروهایش به منطقه «وادی السلوقی» رسیده‌اند. اقدامی که در چارچوب تلاش‌ها برای پیشروی زمینی به سمت ارتفاعات و مناطق مشرف بر جنوب لبنان صورت می‌گیرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸