به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان، امروز جمعه اعلام کرد که لبنان در یکی از خطرناکترین مراحل تاریخ خود قرار دارد و طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف پایان دادن کامل به مقاومت لبنان طراحی شده است.
او در یک سخنرانی تصویری به مناسبت ماه محرم گفت: جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، هیچ محدودیتی در کشتار غیرنظامیان و کودکان و تخریب ساختمانها رعایت نکرد و هدف آن، وادار کردن مقاومت به تسلیم از پیش طراحی شده بود.
دبیرکل حزبالله لبنان افزود که بازگشتی به وضعیت پیش از دوم مارس وجود نخواهد داشت و رزمندگان مقاومت، نیروهای صهیونیست را از تمامی مناطقی که در لبنان اشغال کردهاند خارج خواهند کرد.
او همچنین اظهار داشت که رژیم صهیونیستی و آمریکا پس از سقوط سوریه (حکومت بشار اسد) از توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ عقبنشینی کردند، زیرا تصور کردند توازن قوا تغییر کرده است و به همین دلیل حاضر نشدند روند توافق قبلی را ادامه دهند.
طرح پایان دادن به مقاومت
شیخ نعیم قاسم، آمریکا و رژیم صهیونیستی را متهم کرد که طرحی ۱۲ بندی برای پایان دادن به مقاومت در لبنان تدوین کردهاند و گفت: حزبالله نیز طرحی ۱۲ بندی برای مقابله با این برنامه آماده کرده است. پروژه پایان دادن به حزبالله و تثبیت اشغالگری شکست خورده است.
او ادامه داد: طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی بر استفاده از دولت لبنان برای از بین بردن مقاومت، برخلاف قانون اساسی و با هر ابزار ممکن، استوار بود و از ساختار سیاسی لبنان خواسته شده بود پوشش سیاسی لازم را فراهم کند.
دبیرکل حزبالله لبنان همچنین افزود که تمام گذرگاههای دریایی، زمینی و هوایی برای جلوگیری از رسیدن کمکها به مقاومت بسته شد.
او گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع بازسازی لبنان شدند تا مردم همچنان آواره و بیخانمان بمانند و علیه مقاومت موضع بگیرند، همچنین تحریم مالی گستردهای اعمال کردند تا مقاومت نتواند دوباره سازماندهی شود.
وی همچنین اظهار داشت که تلاشهایی برای ایجاد اختلاف میان ارتش لبنان و مقاومت صورت گرفت، اما آگاهی ارتش و شرایط موجود مانع از تحقق آن شد. آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند که سوریه را نیز برای فشار بر حزبالله وارد عمل کنند، اما این تلاش موفق نشد.
تلاش برای ایجاد اختلافات داخلی
شیخ نعیم قاسم در سخنان خود گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند که اختلاف سنی و شیعه را با عنوان حمایت از جایگاه نخستوزیر لبنان زنده کنند، اما افراد آگاه اجازه وقوع این فتنه را ندادند.
او افزود: آنها میخواستند سنیها را مقابل شیعیان و ارتش را مقابل مقاومت قرار دهند، سپس کسانی که خود را نظریهپرداز دولت آینده لبنان میدانند از شرایط به وجود آمده استفاده کنند.
دبیرکل حزبالله افزود: برخی گزارشهایی که به حزبالله رسیده نشان میدهد آمریکاییها از برخی طرفها به دلیل عدم اقدام انتقاد کردهاند و پاسخ شنیدهاند که توان انجام کاری را ندارند.
او ادامه داد که این طرح بر وجود حمایت بینالمللی و حمایت برخی کشورهای عربی برای فشار جهت تحقق منافع اسرائیل با عناوین مختلف استوار بود.
وی گفت: همه دستگاههای اطلاعاتی جهان علیه ما کار میکنند و از تمام امکانات خود برای محاصره ما استفاده میکنند.
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که آمریکا این طرح را در همه ابعاد هدایت میکند و حزبالله تحولات پشت پرده را دنبال کرده و بر اساس شرایط، از ابزار نظامی، سیاسی یا رسانهای استفاده میکند.
حق دفاع
دبیرکل حزبالله گفت: مقاومت بر اساس حق دفاع و آزادسازی سرزمین عمل کرده و پس از نبرد «اولی البأس» ساختار نظامی و شیوه مدیریت خود را برای شرایط جدید بازنگری کرده است.
او افزود که مقاومت روشهای جنگی خود را تغییر داده، از تجربههای گذشته استفاده کرده، بر تاکتیکهای تحرک و عدم ثبات تکیه کرده و توان تسلیحاتی و پهپادی خود را توسعه داده است.
شیخ نعیم قاسم گفت: مقاومت لبنان برای مقابله با دشمن آماده است و سلاح خود را برای خروج اسرائیل از لبنان به کار گرفته است.
وی همچنین بر همکاری با جریانهایی که دیدگاه مشترکی در مقابله با اسرائیل دارند تأکید کرد و گفت که روابط با جنبش امل حفظ شده است.
دبیرکل حزبالله لبنان اظهار کرد که مقاومت همچنان سیاست ابهام و سکوت را حفظ میکند تا دشمن از برنامههای آن آگاه نشود و این جریان در برابر فشارها صبر کرده و در زمان لازم جنگیده است.
رژیم صیهونیستی عقبنشینی خواهد کرد
شیخ نعیم قاسم تأکید کرد که بازگشتی به شرایط پیش از دوم مارس وجود ندارد و پروژه پایان دادن به حزبالله شکست خورده است.
او گفت که رژیم صهیونیستی به دنبال دستیابی به کمترین دستاوردهاست اما در نهایت از خاک لبنان خارج خواهد شد.
وی افزود که پروژه حزبالله در لبنان بر مقاومت در برابر ظلم، حفظ آزادی و مقابله با اشغالگری استوار است و هر اقدامی برای مقابله با قیمومیت خارجی و اشغال رژیم صهیونیستی، نوعی پیروزی است.
شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: ما از مرگ نمیترسیم و برای دفاع از اصول و زندگی خود مبارزه میکنیم. سلاح مرگی که با آن ما را تهدید میکنند، باعث ترس ما نمیشود.
او تاکید کرد که دشمن شکست خورده، زیرا نتوانسته ساختار، روحیه، باورها و ثبات مقاومت را از بین ببرد.
دبیرکل حزبالله لبنان همچنین گفت: خسارتهای سنگینی که مقاومت در جنگ متحمل شده، شکست محسوب نمیشود و این خسارتها کمتر از تسلیم شدن است.
او با اشاره به کشتار صبرا و شتیلا گفت: حدود چهار هزار مرد، زن و کودک کشته شدند، اما ما تسلیم نشدیم.
شیخ نعیم قاسم همچنین خاطرنشان کرد که تخریب خانهها و امکانات مردم با هدف تحریک افکار عمومی علیه مقاومت مطرح میشود و افزود: کسانی که زیر پرچم امام حسین(ع) حرکت میکنند، پاسخ گروه یزید را نمیدهند.
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