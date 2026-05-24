به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان، طی سخنانی به‌مناسبت روز مقاومت و آزادی ابراز داشت: هر کس در مقاومت سهیم بود، در آزادی و پیروزی حاصل‌ از مقاومت شریک است.

وی با بیان این که مقاومت نتیجه رهبری سید شهدای امت سیدحسن نصرالله است، گفت: پیروزی از ثمرات هم افزایی ارتش، مردم و مقاومت است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به این که روز مقاومت روز تمام لبنانی ها و آزادگان جهان و روز فلسطین است، افزود: همگرایی حکومت و مقاومت عامل مهم و موثری در تحقق آزادی بود.

وی گفت: نباید فراموش کنیم که ضربات مقاومت، دشمن صهیونیستی را در سال ۲۰۰۰ میلادی مجبور به عقب نشینی از خاک لبنان کرد.

شیخ نعیم قاسم در ادامه تصریح کرد: لغو توافق ذلت بار ۱۷ مه در سال ۱۹۸۴ گامی به سوی آزادی بود.

وی در ادامه گفت: در سال ۲۰۲۴ میلادی دولت لبنان به توافق آتش بسی دست یافت که می بایست به اشغالگری و تجاوزات صهیونیستی پایان می داد اما در ۱۵ ماه گذشته تجاوزات صهیونیستی ادامه یافت و دولت لبنان از اجرای این توافق ناتوان بود.

شیخ نعیم قاسم افزود: از دولت لبنان نمی خواهیم با پروژه آمریکایی اسراییلی مقابله کند اما حداقل آن را تسهیل نیز نکند.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: امتیازدهی های دولت لبنان آنقدر ادامه یافت تا جایی که در ۲ مارس ۲۰۲۶ مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی را جرم تلقی کرد.

وی از دولت لبنان خواست از تصمیماتش علیه مقاومت صرف نظر کند و در کنار مردم لبنان باشد.

پروژه اسراییل اشغال تدریجی لبنان است

شیخ نعیم قاسم همچنین تصریح کرد: پروژه اسراییل نابودی مقاومت و اشغال تدریجی لبنان است. وی همچنین خاطرنشان کرد که هدف از تحریم های اخیر آمریکا فشار بر لبنان برای جبران ناتوانی خود در تحقق اهدافش است.

هرگز خلع سلاح مقاومت را نمی پذیریم

وی افزود: خلع سلاح مقاومت در واقع خلع قدرت دفاعی لبنان برای ایجاد زمینه نابودسازی کشور است و این موضوعی است که هرگز آن را نمی پذیریم.

شیخ نعیم قاسم با بیان این که حکومت مسوول استقرار حاکمیت و حفظ کشور است، خاطرنشان کرد: ما خواستار توقف تجاوزات صهیونیستی و عقب نشینی کامل این رژیم از مناطق اشغالی لبنان و آزادی اسرا و بازگشت آوارگان لبنانی به خانه و کاشانه شان هستیم.

وی افزود: سلاح در دستان ما باقی خواهد ماند تا وقتی که دولت لبنان بتواند به وظایفش عمل کند.

دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد: آن چه امروز جریان دارد تثبیت پایه های بقای لبنان به صورت کشوری قوی و آژاد و آغاز زوال رژیم صهیونیستی است.

دربرابرش هرکسی که کنار اسرائل باشد، می‌ایستیم

شیخ نعیم قاسم با تاکید بر این که مقاومت به دفاع از اراضی و مردم و شرف لبنان ادامه خواهد داد، گفت: هر طرف که در کنار ٰرژیم صهیونیستی با ما درگیر شود در برابرش خواهیم ایستاد.

وی افزود: خسارات واقعی به رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان وارد شده و به همین دلیل این رژیم غیرنظامیان و خانه های مردم را هدف قرار می دهد. پهپادهای مقاومت به تعقیب سربازان صهیونیست ادامه می دهند.

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان این که انحصار سلاح در دست دولت در این مرحله پروژه ای اسراییلی است و باید از آن صرف نظر شود، افزود: اگر دولت قادر به استقرار حاکمیت نیست باید برود.

مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی مردود است

وی همچنین تصریح کرد: مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی مردود است چرا که فقط برای این رژیم سودآور است.

شیخ نعیم قاسم خطاب به دولت لبنان افزود: مذاکرات مستیقم را رها کنید و خواسته های آمریکا را محقق نکنید. وی گفت که به وفاق ملی برگردید چرا که بدون آن دستاوردی نخواهید داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه خاطرنشان کرد: ما با تهدید مواجهیم و در چنین شرایطی فداکاری آینده را می سازد چرا که می خواهیم آزاد باشیم.

هرگز در برابر رژیم جنایتکار صهیونیستی زانو نخواهیم زد

وی گفت: هدف از این همه جنایتگری رژیم صهیونیستی، قتل و تخریب به زانو درآوردن ما است اما هرگز زانو نخواهیم زد و در میدان باقی خواهیم ماند و از این جنگ سربلند بیرون خواهیم آمد.

شیخ نعیم قاسم افزود: خانه های ویران شده را خواهیم ساخت و مردم ما به خانه هایشان بازخواهند گشت و دشمن شکست خورده از لبنان خواهد رفت و آزادی سوم را اعلام خواهیم کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت که مردم حق سرنگون کردن دولت به منظور مقابله با پروژه آمریکایی - اسراییلی را دارند.

به حمایت از آرمان فلسطین ادامه خواهیم داد

وی با اشاره به این که عظیم ترین مقاومت را داریم که دشمن صهیونیستی را خوار و ذلیل کرده است، گفت: فلسطین قطب نمای ما باقی خواهد ماند و ما به حمایت از آرمان آن ادامه خواهیم داد.

ایران تحت هدایت رهبری جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی را خوار و ذلیل کرد

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه افزود: ایران تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را خوار و ذلیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: ایران از این جنگ پیروز بیرون خواهد آمد و تبدیل به قدرتی فوق العاده خواهد شد که دارای جایگاه بین المللی می باشد و پناه آزادگان خواهد بود.

