زاکانی: امروز در میانه جنگ هستیم و جنگ تمام نشده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با اشاره به تداوم رویارویی جمهوری اسلامی ایران با جبهه استکبار در عرصه‌های گوناگون، به تشریح ابعاد مختلف این نبرد ۴۷ ساله پرداخت.

زاکانی ابتدای این برنامه با اشاره به رویارویی تمدنی ایران و آمریکا اظهار داشت: ما ۴۷ سال است که درگیر جنگی تمام‌عیار هستیم؛ جنگی که دارای ساحت‌ها و عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای است. دلیل این جنگ آن است که ملت ایران با وقوع انقلاب اسلامی، نظم ساختاریافته پس از جنگ جهانی دوم را نفی کرد و آن را زیر پا گذاشت. این انقلاب چنان الهام‌بخش بود که اجازه نداد شیطان بزرگ، جنبه شیطنت خود را اعمال کند.

وی با تأکید بر افق راهبردی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما به دنبال یک نگاه تمدنی هستیم و تمدن اسلامی را مقدمه ظهور می‌دانیم. مقدمه این تمدن نیز ساختن «ایران قوی» است. بنابراین کاملاً مشخص است که ما در میانه میدان هستیم. دشمن نیز تمام تلاش خود را می‌کند تا با شکست ایران نگذارد کشور ما به یک الگو در دنیا تبدیل شود.

شهردار تهران در ادامه به کارنامه چهارگانه مواجهه آمریکا با ملت ایران اشاره کرد و گفت: نخستین مواجهه آمریکا با ما در طبس رقم خورد که با انتقام الهی زمین‌گیر شد. مواجهه دوم، تحمیل هشت سال جنگ تحمیلی بود؛ جنگی که در آن آمریکا یک عروسک خیمه‌شب‌بازی را جلو انداخت، خود و سایر کشورها پشت آن قرار گرفتند و درنهایت مجبور به جنایت در خلیج فارس و سرنگونی هواپیمای ایرباس شد. اما در نهایت این ملت عزیز ایران بود که پیروز میدان بیرون آمد.

زاکانی افزود: مواجهه سوم، جنگ ۱۲ روزه‌ای بود که در ۲۳ خرداد به ما تحمیل شد و ما در آن پیروز شدیم، اما دشمنی‌ها پایان نیافت و متعاقب آن کودتای دی ماه را دشمنان طراحی کردند.

شهردار تهران تاکید کرد: امروز جنگی را به ما تحمیل کرده‌اند که ما همچنان در متن آن در حال نبرد هستیم. لذا هرگونه قضاوت باید با درک این مرحله جدید و گذار از مراحل قبلی انجام شود.

آمریکا آغازکننده جنگ رمضان بود تا به اهدافش برسد، اما به هیچ یک از اهدافش در عمل نرسید

زاکانی با اشاره به این مهم که شروع‌کننده جنگ رمضان، آمریکا بوده و اهدافش شکست خورده است، گفت: آمریکا در نبرد اخیر خیلی سریع به دنبال تغییر نظام، تسخیر ایران، تسلیم ملت و تجزیه ایران بود. آنها حتی این را رسماً اعلام کردند. در سطح عملیاتی نیز به دنبال از بین بردن توان هسته‌ای، موشکی و قدرت منطقه‌ای ما بودند. اما در مقام عمل، به هیچ‌یک از خواسته‌های خود نرسیدند.

شکست آمریکا قطعی است

زاکانی ادامه داد: درست است که آنها امام بزرگوار، فرماندهان، ملت و کودکان ما را به شهادت رساندند و به زیرساخت‌ها و ابنیه ما صدمه زدند، اما امروز عملکرد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، ترامپ و نتانیاهو با آن حرف‌هایی که می‌زنند، خود قابل قضاوت هستند. آمریکا حتی در اهداف عملیاتی‌اش مثل ربودن مواد غنی‌شده یا باز کردن تنگه هرمز نیز ناکام مانده است. شکست آمریکا قطعی است.

وی به دستاوردهای ایران در این جنگ نابرابر اشاره و پیروزی بزرگ ملت را این‌گونه ترسیم کرد: نخستین و بزرگ‌ترین پیروزی ما این است که همچنان هستیم، زیرا آنها می‌خواستند ما نباشیم. منطق این پیروزی، ایستادگی این ملت، هوشمندی رهبری، مقاومت نیروهای مسلح و خدمت مسئولین است. ایران پس از این جنگ، به کشوری بدل شده که افق تازه‌ای برای خود گشوده است.

زاکانی تاکید کرد: با تفاهم تخاصم دشمن با ما به اتمام نمی رسد و مسیر مبارزه ادامه دارد، تا به این جا ما پیروز میدان هستیم اما اکنون در میانه نبرد قرار داریم و باید از شرایط به وجود آمده برای آمادگی بیشتر و رفع ضعف ها و توانمندی کشور بهره ببریم.

شهردار تهران در تشریح الزامات این نبرد، بر تغییر جغرافیای سیاسی منطقه تأکید کرد و افزود: جغرافیای سیاسی منطقه‌ پس از این باید مبتنی بر خواست مردم و بر محور مقاومت تغییر کند. این تغییر مستلزم وحدت ساحات در یمن، لبنان، فلسطین، عراق و ایران است. این انسجام، چهره منطقه را دگرگون خواهد کرد و دیگر بازیگران را وادار می‌سازد تا ایران را به عنوان بازیگر اصلی این محور به رسمیت بشناسند و میدان همکاری را با مولفه‌های جدیدی که قدرتش در دست جمهوری اسلامی است، بگشایند.

ایران ترسیم‌گر نظم جهانِ پس از آمریکا

زاکانی با بیان اینکه ماهیت این نظم نوین تخاصمی نیست، بلکه مبتنی بر همکاری با قواعد جدید است، به تزلزل جایگاه جهانی آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت: هیمنه آمریکا در جهان شکسته و حیثیت آن بر باد رفته است. اکنون ایران باید به صورت فعالانه، ترسیم‌گر نظم جهانِ پس از آمریکا باشد. این مهم از طریق مواجهه و همکاری با کشورهای همسایه، شرکای منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی مانند چین و روسیه و سایر کشورهایی که می‌توانند در این جبهه قرار گیرند، محقق خواهد شد.

وی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما فعلاً در این نبرد به یک‌چهارم از خواسته‌های حداقلی خود دست یافته‌ایم و گام‌های بلندتری در پیش داریم، اما آنچه مسلم است، شکست خورده قطعی در تمام این ماجرا تاکنون، ایالات متحده آمریکاست.

در ادامه برنامه زاکانی در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر این که آیا با این تفاهم خصومت های آمریکا با ایران به اتمام می رسد یا خیر، گفت: رفع خصومت آمریکا با ایران به هیچ عنوان امکان ندارد. تجربه تاریخی نیز این گزاره را ثابت می کند. به عنوان مثال ما یک بار در قرارداد الجزایر با آمریکا به تفاهم رسیدیم و موضوعات روی کاغذ حل و فصل شد. در آنجا نیز آمریکایی ها وعده دادند که در امور ایران دخالت نکنند، اما بر خلاف وعده شان در این ۴۵ سال دائماً دخالت کرده‌اند.

این تفاهم تنها فرصتی است تا پیروزی‌های خود را تثبیت کنیم

وی افزود: این تفاهم نیز به معنای پایان دخالت‌های آمریکا نخواهد بود، بلکه با استفاده از این فرصت ما باید قدرتی پیدا کنیم که پیروزی‌های خود را تثبیت کرده و طرف مقابل را در موضع ضعف نگاه داریم.

وی با تحلیل رفتار رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: امروز ترامپ تحت فشار، بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی ناشی از ناکامی در تحقق وعده‌هایش قرار دارد. او تصور می‌کرد ظرف چند روز کار ایران را تمام می‌کند، اما نتوانست و اکنون به این تفاهم تن می‌دهد. او در حال تفسیر کردن این تفاهم است تا چیزی را که در میدان جنگ به دست نیاورده، با روایت‌سازی از دل این تفاهم بیرون بکشد.

شهردار تهران با اشاره به تصویب محتوای تفاهم میان ایران و آمریکا در شورای عالی امنیت ملی گفت: ما اکنون با یک تفاهم ۱۴ بندی رو به رو هستیم که محتوای آن مصوب شورای عالی امنیت ملی است. نکته بسیار مهم این است که این تصمیم، تصمیم شورای عالی امنیت ملی است، اما متأسفانه در این میان دو دسته به رهبر معظم انقلاب جفا می‌کنند؛ یک دسته آنهایی هستند که می‌گویند هر تصمیمی گرفته شود مستقیماً تصمیم شخص رهبری است و دسته دیگر کسانی‌اند که رهبر انقلاب را بی‌اطلاع از شرایط و تحت فشار برای تصمیم‌گیری جلوه می‌دهند.

محتوای تفاهم‌نامه ۲۵ بار بین رهبر انقلاب و شعام رفت و برگشت داشته است

زاکانی با اشاره به دقت نظر رهبر انقلاب در بررسی این تفاهم اظهار داشت: محتوای این تفاهم‌نامه ۲۵ بار بین رهبر انقلاب و شورای عالی امنیت ملی رفت و برگشت داشته و ویرایش خورده است. در این مسیر، حضرت آقا سؤالاتی را مطرح کردند و اعضای شورا نیز مکتوب پاسخ دادند. ایشان تفسیر خود از این بندها را نیز بیان کردند.

وی افزود: به عنوان مثال رهبر انقلاب تصریح فرمودند که اگر هر نوع حمایتی از سوی آمریکا برای ضد انقلاب و عناصر متخاصم با ایران دیده شود، ایران نیز دست برتر برای برخورد و حتی آغازگریِ مقابله را خواهد داشت.

نباید در جنگ روایت‌ها عقب بیفتیم

وی با انتقاد از کم‌کاری در روایت‌سازی داخلی از فرایند بررسی تفاهم نامه در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: ما به ازای هر یک از این ۱۴ بند، یک تفسیر مشخص داریم. دوستان ما مبتنی بر یک تفسیر مشخص در شورای عالی امنیت ملی رأی دادند و رهبری معظم نیز فرمودند اگر سه‌چهارم شورا رأی بدهد،ایشان نیز تفاهمنامه را قبول می‌کنند. اما امروز اشکال اینجاست که دوستان آن تفسیر مصوب را با مردم صریح در میان نمی‌گذارند و در مقابل، آمریکا دائماً شکست‌های خود را با روایت‌سازی جبران می‌کند و این ۱۴ بند را مطابق میل خود تفسیر می‌کند. چرا ما در جنگ روایت‌ها عقب می‌افتیم؟ مگر ما پیروز قطعی میدان نیستیم؟

شهردار تهران با اشاره به خلأ رسانه‌ای کشور پس از مذاکرات اسلام‌آباد نیز گفت: بعد از مذاکرات اسلام‌آباد چقدر سکوت رسانه ای در کشور ما حاکم بود، در حالی که لحظه‌به‌لحظه، ترامپ و اطرافیانش مشغول مخابره روایت خود بودند. این اصلاً خوب نیست.

زاکانی با تأکید بر دستاوردهای این تفاهم نسبت به برجام افزود: در برجام هیچ چارچوب تفسیری وجود نداشت و این آمریکایی‌ها بودند که مدام تفسیر می‌کردند. اما در این ماجرا، ما با تفسیر مشخص خود پیروز شدیم. نکته مهم دیگر این است که به صراحت گفته شده اگر مقدمات تفاهم شامل عذرخواهی، پرداخت غرامت، رفع حصر دریایی ایران، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده و لغو تحریم‌ها حل نشود، ما اساساً وارد مذاکرات بعدی در خصوص موضوعات هسته‌ای نخواهیم شد. این را باید به صراحت به ملت گفت تا خاطر جمع شوند.

وی در پایان این بخش با تأکید بر لزوم هوشیاری و تقویت بنیه دفاعی تصریح کرد: ما تا امروز قطع به یقین پیروز میدان هستیم. اما اکنون در میانه نبرد قرار داریم و باید به شدت خود را تجهیز کرده و برانگیختگی را بالا ببریم؛ چرا که آمریکا اساساً به وعده‌های خود در مراحل بعدی عمل نخواهد کرد.

ضمانت اجرا تفاهم نامه؛ عمل به تدابیر شعام

زاکانی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ضمانت اجرایی شدن تفاهم میان ایران و آمریکا با توجه به بدعهدی‌های آمریکا گفت: ضمانت اجرایی تمام این بندها رفتار ماست ما برای پاسخ به بدعهدی‌های آمریکا تدابیری در شورای عالی امنیت ملی اندیشیده‌ایم که عمل به آن می‌تواند مانع از بدعهدی آمریکا شود.

وی با انتقاد از عدم شفاف‌سازی در داخل کشور افزود: دوستان مذاکره‌کننده باید آن تفسیری که مکتوب کرده‌اند و خدمت مقام معظم رهبری داده‌اند را به صراحت به مردم بگویند؛ اینکه اگر آمریکا دست به اقداماتی بزند، ما چه خواهیم کرد. ما باید پیش‌بینی‌پذیر باشیم. یکی از اشتباهات بزرگ ما این است که پیش‌بینی‌پذیر نیستیم. پیش‌بینی‌پذیری یعنی آمریکا بداند بعد از هر اقدامش، گام بعدی ما چه خواهد بود و چه هزینه سنگینی برایش ایجاد خواهد شد. این پیش‌بینی‌پذیری به معنای عنصر فعال بودن است، نه منفعل بودن.

شهردار تهران با اشاره به تدابیر اندیشیده شده در بندهای تفاهم گفت: در این ۱۴ بندی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، برای هر مرحله تدبیر دیده شده است. برای هر بند، طی دو صفحه تفسیر نوشته شده که نگاه ما ذیل این بند چیست و اگر این میان بدعهدی‌هایی از طرف مقابل اتفاق بیفتد، چه ما به ازایی در جبران خواهیم داشت. دست ما به دامن هیچ‌کس جز خداوند نیست و ما نشان داده‌ایم که توانمندیم.

لزوم دیپلماسی رسانه‌ای فعال

زاکانی با تأکید بر لزوم دیپلماسی رسانه‌ای فعال خاطرنشان کرد: امروز بسیار مهم است که مسئولان بیایند با مردم صحبت کنند و به آمریکایی‌ها نیز صریح بگویند که ما در زمین بازی شما بازی نمی‌کنیم. ما زمین بازی خود را داریم و مبتنی بر آن پیش‌بینی‌پذیر هستیم؛ یعنی اگر شما در فلان نقطه تفاهم اختلال ایجاد کنید، بدانید که برایتان اختلالی بزرگ‌تر ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به تنگه هرمز به عنوان یکی از برگ‌های برنده تعیین کننده در اختیار ایران در مواجهه با دشمنان گفت: توانمندی نیروهای مسلح ما برای حفظ حقوق ملت بسیار مهم است. رئیس‌جمهور روسیه گفته بود که مستشاران نظامی‌اش می‌گفتند ایران یک هفته نهایتاً می‌تواند تنگه هرمز را حفظ کند روس‌ها پس از مشاهده اقتدار ایران معترف بودند که باور نمی کردند نیروهای مسلح ایران چنین اقتدار و قابلیتی دارند.اما این توانایی الزاماتی دارد و مهم‌ترین آن، انسجام ملی ماست. امروز هر چیزی که این انسجام را مخدوش کند، به دستاوردهای بعدی ما ضربه می‌زند و دشمن دقیقاً همین را نشانه گرفته است.

شهردار تهران اتهام‌زنی‌های داخلی را به شدت تقبیح کرد و گفت: اینکه ما تفسیر این تفاهم را از زبان آمریکایی‌ها بشنویم، بسیار بد است و مذاکره‌کنندگان ما باید میدان روایت رسانه‌ای از تفاهم را در دست بگیرند. با وجود این کاستی‌ها اما اتهام زدن به همدیگر نیز نادرست است؛ چه آن کسانی که به نیروهای با غیرت کف صحنه اتهام می‌زنند و چه کسانی که بدون اطلاع از ابعاد ماجرا، مذاکره‌کنندگان را متهم می‌کنند. مذاکره درجاتی دارد؛ یک موقع می‌گویید عالی است، خوب است، متوسط است. اینکه بگوییم هیچ‌چیز نگرفتیم، واقعاً این‌طور نیست. ما در این مذاکرات دست بالا را داریم، چون از قدرت وارد میدان شدیم، چون مردم پشتیبانی کردند، چون رهبری تدبیر داشت و چون نیروهای مسلح ایستادند.

زاکانی با اشاره به تحلیل‌های نادرست گذشته افزود: سال‌ها قبل برخی از مسئولین با تحلیل نادرست می‌گفتند ایران بیش از ۱۰ دقیقه نمی‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند اما خلاف این تحلیل امروز در نبرد با آمریکا ما پیروزیم این پیروزی ریشه در برانگیختگی مردم و در میدان بودن‌شان، توان نیروهای مسلح انسجام ملی تبعیت از منویات مقام معظم رهبری و دیپلماسی فعال ما دارد.

زاکانی در تشریح الزامات مسیر مبارزه با آمریکا در آینده گفت: ما نباید فقط با آمریکا مذاکره کنیم، این اشتباه محض است. باید با دیگر قدرت‌ها نیز وارد تعامل و گفت‌وگو شویم با هدف تعریف زیرساخت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی. نقش خودمان را در جهان آینده نسبتمان را با سایر قدرت‌ها نظیر چین و روسیه مشخص کنیم حالا که تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده‌ایم، باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

وی با اشاره به افول قدرت آمریکا تصریح کرد: بار دیگر با شکست آمریکا در این نبرد مشخص شد ایالات متحده در معرض سقوط و افول است در طرف مقابل ایران امروز یک قدرت جهانی‌است و در همین رابطه اخیراً یک نظریه‌پرداز آمریکایی که ۲۱ سال میز ویژه ایران را مدیریت کرده، گفته است که ایران امروز قدرت چهارم جهانی است .

امروز در میانه جنگ هستیم و جنگ تمام نشده است

شهردار تهران تأکید کرد: امروز در میانه جنگ هستیم و به هیچ وجه کسی نباید احساس کند که جنگ خاتمه پیدا کرده است. این یک دوره توقف و تنفس است. آمریکایی که ما می‌شناسیم و اسرائیل بدتر از آن، این مفاد را تحمل نخواهند کرد و در صدد زیر پا گذاشتن آن هستند. آنها می‌خواهند یک تنفسی کنند، بانک اطلاعاتی‌شان را تکمیل کنند و آمادگی خود در میدان را بالا ببرند. ما باید دست خود را فوق‌العاده بالاتر ببریم تا اولاً دشمنان جرأت نزدیک شدن به ما را نداشته باشند و ثانیاً اگر نزدیک شدند، سیلی محکم‌تری از سیلی قبلی دریافت کنند.

شهردار تهران در تحلیل رفتار آمریکا و اسرائیل در این نبرد گفت: رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا اقدامات مخربانه و جنایتکارانه خود را آغاز کرد. اصل ماجرا این است که این دو بدون یکدیگر نمی‌توانند نبرد را ادامه دهند؛ نه آمریکا بدون اسرائیل می‌تواند از منطقه بهره‌برداری کند و نه اسرائیل بدون آمریکا می‌تواند به حیات خود استمرار بخشد.

زاکانی با اشاره به هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل در نبرد افزود: آنها نقش پلیس بد و خوب را به خوبی یاد گرفته‌اند و می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. اما به هر حال، گاهی فشار و اختلاف منافع باعث می‌شود در زوایای مختلف اختلاف‌نظرهایی هم میان آمریکا و اسراییل ظهور و بروز پیدا کند. نتانیاهو حیات سیاسی‌اش در گرو جنگ است و آمریکا نیز که در نبرد رمضان دیده است نمی‌تواند از پس ایران ما بربیاید، به دنبال دستاوردسازی برای جبران شکست خود است. وقتی این دو موضوع از هم جدا می‌شود، ممکن است در مقاطعی با هم اختلاف داشته باشند، اما ماهیتاً در یک مسیر گام برمی‌دارند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما اکنون در میانه میدان نبرد هستیم و باید دستاوردهای خود در جنگ را تکمیل کنیم. دستاوردهای ما کامل نیست، اما آمریکا هیچ دستاوردی در این نبرد نداشته جز جنایت؛ از جمله درخصوص امام شهید و سایر شهدا.

وی افزود: انتقام خون امام راحل در رأس خون‌های به ناحق ریخته‌شده قرار دارد و این انتقام باید از سران جبهه کفر و باطل گرفته شود، اما این انتقام صرفاً یک اقدام نظامی نیست. ما به ازای خون امام شهید، تغییر جغرافیای سیاسی منطقه، اخراج آمریکا، زوال اسرائیل، و شروع شکل‌گیری تمدن نوینی است که مقدمه آن ایران قوی است. نباید این مفهوم بلند را محصور و محدود کنیم.

پیروز میدان نبرد فعلی رهبری فکور و مقتدر انقلاب و ملت شجاع ایران است

وی پیروز میدان نبرد فعلی را رهبری فکور و مقتدر انقلاب و ملت شجاع ایران دانست و گفت: بسیاری از تحلیلگران از تدبیر رهبر معظم انقلاب متحیر شده‌اند. خاک پای مردم عزیز و شجاع مان را نیز باید سرمه چشم کرد. ملت مبعوث می‌داند چه موقع و چگونه به میدان بیاید و رسالت تاریخی و ملی و الهی خود را با بصیرت و انگیزه انجام می‌دهد. ما باید به برانگیختگی بیشتر این ملت کمک کنیم و نگذاریم انسجام ملی و انسجام ساحت‌ها آسیب ببیند. اگر این انسجام به هم بخورد، دشمن پیروز می‌شود.

زاکانی در پایان با اشاره به تغییر نگاه جهانی به جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: ملت ما در تبعیت از رهبری و با اتکا به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خود؛ چه ظرفیت‌های ژئوپلیتیک مانند تنگه هرمز و سایر نقاط راهبردی و چه در موضوع ساحت‌های مقاومت، یک تصویر جدید از خود خلق کرده است. این تصویر جدید باید منجر به فتح قله‌های بزرگ شود. امروز سایر کشورها به ما به عنوان ایرانِ قبل از این جنگ نگاه نمی‌کنند و از آن طرف، به آمریکا نیز به عنوان آمریکایِ قبل از این جنگ نگاه نمی‌کنند. معادله به هم خورده است و ما باید قدر این به‌هم‌خوردگی معادله را بدانیم و جایگاه رفیع خود را تثبیت کنیم.

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