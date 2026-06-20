به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی اعلام کرد جنگ ۱۰۷ روزه آمریکا علیه ایران تاکنون دستکم ۱۳۲ میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است. این رقم علاوه بر هزینههای مستقیم نظامی، پیامدهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت انرژی، مواد خام، نرخهای بهره و فشارهای تورمی را نیز در بر میگیرد و به گفته کارشناسان، با ادامه آثار جنگ احتمال افزایش این هزینهها وجود دارد.
بر اساس این گزارش، تنها افزایش قیمت بنزین ناشی از درگیریها حدود ۶۰ میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل کرده است. در نتیجه، هر خانوار آمریکایی به طور متوسط حدود ۴۶۰ دلار بیش از دوره پیش از آغاز جنگ برای سوخت پرداخت کرده است.
نیویورکتایمز افزایش قیمت سوخت را ناشی از اختلال در تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز پس از حملات ایران دانست. بر اساس آمار انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در آمریکا از ۲.۹۸ دلار برای هر گالن پیش از جنگ، به حدود ۴ دلار در شرایط کنونی افزایش یافته است.
این گزارش میافزاید افزایش قیمت نفت، هزینه حملونقل مواد اولیه و کالاها را نیز بالا برده و به تشدید تورم در آمریکا انجامیده است. بر اساس آمار اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده در آخرین ماه ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل و ۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. همچنین قیمت انرژی در مقایسه با سال قبل ۳.۹ درصد رشد کرده و بیش از ۶۰ درصد افزایش تورم را به خود اختصاص داده است. قیمت مواد غذایی نیز ۳.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و هزینه صرف غذا در رستورانها تنها طی یک ماه ۰.۳ درصد بالا رفته است.
در بخش نظامی، گزارش وزارت دفاع آمریکا به مجلس نمایندگان این کشور برآورد کرده است که عملیات نظامی مرتبط با ایران تاکنون حدود ۲۹ میلیارد دلار هزینه در برداشته است. این رقم هزینه تعمیر بیش از یکدوجین پایگاه نظامی آمریکا که در حملات ایران آسیب دیدهاند، در بر نمیگیرد و همچنین هزینه جایگزینی مهمات مصرفشده و خسارت واردشده به برخی داراییهای آمریکا در عربستان سعودی نیز جداگانه محاسبه خواهد شد.
نیویورکتایمز همچنین تأکید کرده است که با ادامه استقرار ناوگروههای هواپیمابر آمریکا در خاورمیانه و حفظ آمادگی عملیاتی نیروها و تجهیزات مستقر در منطقه، هزینههای جنگ همچنان رو به افزایش خواهد بود. لیندا بیلمز، استاد مالیه عمومی در دانشگاه Harvard University، نیز گفته است حفظ نیروها و تجهیزات در وضعیت آمادگی رزمی منابع مالی عظیمی را مصرف کرده و هزینه بازسازی ذخایر مهمات مصرفشده احتمالاً بسیار فراتر از هزینه اولیه خرید این تسلیحات خواهد بود.
این گزارش همچنین به پیامدهای انسانی و اقتصادی گسترده جنگ اشاره کرده و مینویسد در جریان درگیریها حدود ۳۵۰۰ نفر در ایران، ۳۷۰۰ نفر در لبنان، ۲۶ نفر در اسرائیل و ۱۳ نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادهاند. به نوشته این گزارش، تخریب یک مدرسه کودکان در ایران که به کشته شدن ۱۷۵ نفر انجامید، از مرگبارترین حوادث این جنگ بوده است.
همچنین ارتش آمریکا سه ملوان غیرنظامی هندی را در حملهای به یک کشتی تجاری در نزدیکی عمان کشت که باعث افزایش تنشها بین ایالات متحده و هند شد.
نیویورکتایمز در ادامه به پیامدهای جنگ بر بازارهای جهانی نیز پرداخته و آورده است که اختلال در تردد از تنگه هرمز، بهای نفت را تا حدود ۱۲۰ دلار برای هر بشکه افزایش داد. همچنین کمبود گوگرد، بهعنوان یکی از مواد اولیه اصلی تولید کودهای شیمیایی، نگرانیهایی را درباره امنیت غذایی جهان ایجاد کرده است؛ بهگونهای که کارشناسان نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی، تشدید تورم غذایی و گسترش گرسنگی در سطح جهان هشدار دادهاند.
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