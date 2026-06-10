به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نرخ تورم سالانه در ایالات متحده آمریکا به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسید. افزایشی که عمدتاً ناشی از رشد قیمت انرژی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و فشار بیشتری بر معیشت شهروندان آمریکایی وارد میکند.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، وزارت کار آمریکا اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ علیه ایرانو در ماه فوریه، نرخ تورم سالانه ۲.۴ درصد بود. همچنین قیمتها در مقیاس ماهانه نیز ۰.۵ درصد افزایش یافتهاند.
قیمت بنزین در ماه مه ۷ درصد رشد کرد و از ماه ژانویه تاکنون بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
دولت دونالد ترامپ تلاش کرده آثار افزایش تورم در آمریکا را کماهمیت جلوه دهد. ترامپ نیز افزایش قیمتها را به جنگ علیه ایران، مرتبط دانسته و پیشبینی کرده است که با امضای توافقی که مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای شود، روند افزایش قیمتها متوقف و معکوس خواهد شد.
در همین حال، قیمت بلیت هواپیما در آمریکا ۲۶.۷ درصد افزایش یافته و هزینه مواد غذایی نیز تحت تأثیر افزایش هزینههای انرژی در زنجیره تأمین رشد کرده است. قیمت گوشت گاو بیش از ۱۰ درصد و قیمت برخی سبزیجات از جمله گوجهفرنگی ۳۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات لحاظ نمیکند، نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد رشد داشته است.
این نخستین بار از ماه مه ۲۰۲۳ است که نرخ تورم در آمریکا از مرز ۴ درصد عبور میکند. در آن زمان، تورم پس از ثبت رکوردهای بیسابقه در دوران همهگیری کووید-۱۹ به تدریج در حال کاهش بود. دورهای که نرخ تورم از ۹ درصد نیز فراتر رفت و به بالاترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسید.
وزارت کار آمریکا اعلام کرده است که شاخص انرژی به تنهایی بیش از ۶۰ درصد از افزایش ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده را به خود اختصاص داده است.
«آتسی شِث» مدیر ارشد اعتبارات در مؤسسه رتبهبندی «مودیز» در گفتوگو با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که قدرت خرید خانوارهای آمریکایی در حال کاهش است، هرچند نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً پایینی قرار دارد. او افزود که توان فروشندگان برای افزایش بیشتر قیمتها نیز کاهش یافته و این مسئله در رفتار بازار قابل مشاهده است.
«جو بروسویلاس» اقتصاددان ارشد شرکت «آر.اس.ام» نیز در گفتوگو با روزنامه والاستریت ژورنال گفت: به نظر من نرخ تورم سالانه به نقطه اوج خود نزدیک شده است. با این حال، وی هشدار داد که افزایش قیمت انرژی در آینده نیز آثار خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. او همچنین معتقد است موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی باعث ایجاد گلوگاههایی در زنجیره تأمین شده و فشارهای جدیدی برای افزایش قیمتها ایجاد میکند.
این گزارش همچنین نخستین آزمون مهم برای «کوین وارش» رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا، به شمار میرود. او قرار است هفته آینده در نخستین نشست سیاستگذاری پولی خود شرکت کند. وارش که با معرفی دونالد ترامپ جانشین «جروم پاول» شده است، احتمالاً تحت فشار برای کاهش نرخ بهره قرار خواهد گرفت. خواستهای که ترامپ بارها بر آن تأکید کرده است. با این حال، برخی مقامهای فدرال رزرو هشدار دادهاند که در صورت تداوم فشارهای تورمی، افزایش نرخ بهره نیز ممکن است بهزودی در دستور کار قرار گیرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما