تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران به غرب رسید/ افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی در آمریکا و بریتانیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهروندان غربی دور از انفجارها، بمباران‌ها و خونریزی‌ها، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را از پشت صفحه‌ نمایش‌ها دنبال می‌کنند گاهی اخبار را پیگیری می‌نمایند و گاهی از کنار آن می‌گذرند، اما با گذشت روزها و هفته‌ها، پیامدهای این جنگ مستقیماً بر قیمت سوخت و مواد غذایی اثر گذاشته و فشار بیشتری بر معیشت مردم در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، وارد کرده است.

نگرانی گسترده

براساس گزارش شبکه الجزیره، نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط مؤسسه «اوپینیوم» از دو هزار شهروند بریتانیایی انجام شده، نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان نگران افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ علیه ایران هستند. همچنین ۷۳ درصد نیز انتظار دارند قیمت کالاها در سایر بخش‌ها افزایش یابد؛ موضوعی که روزنامه گاردین گزارش داده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان از افزایش قبوض انرژی ابراز نگرانی کرده‌اند، ۷۶ درصد نگران افزایش قیمت سوخت هستند و ۶۸ درصد نیز احتمال افزایش مالیات‌ها را نگران‌کننده دانسته‌اند.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد بریتانیا از پیش نیز با شرایط دشواری روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری که قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۳.۷ درصد افزایش یافته، در حالی که این رقم در ماه قبل ۳.۳ درصد بود.

واقعیت اقتصادی تیره

گاردین به نقل از «هلن دیکنسون» مدیر اجرایی اتحادیه خرده‌فروشی بریتانیا نوشت که جنگ علیه ایران، موجب افزایش هزینه‌ها در تمام زنجیره تأمین شده و خانواده‌ها حق دارند نگران باشند.

با وجود تلاش‌های دولت بریتانیا برای کنترل بحران، بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم مواد غذایی در این کشور تا پایان سال به ۷ درصد برسد؛ موضوعی که ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، کودهای شیمیایی و حمل‌ونقل پس از اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

همچنین نهادهای تجاری بریتانیا هشدار داده‌اند که فرصت دولت برای مهار این هزینه‌ها در حال از بین رفتن است. آن‌ها خواستار کاهش فشار هزینه‌های انرژی بر بخش خرده‌فروشی شده‌اند تا از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.

بهای سنگین سوخت

در آمریکا نیز به نوشته روزنامه ایندیپندنت، شهروندان آمریکایی بهای سنگینی بابت جنگی که ترامپ رئیس‌جمهورشان علیه ایران، آغاز کرده پرداخته‌اند؛ به‌طوری که آن‌ها تنها طی دو ماه حدود ۲۳.۹ میلیارد دلار هزینه اضافی برای سوخت پرداخت کرده‌اند؛ افزایشی که مستقیماً با بالا رفتن قیمت‌ها در پی جنگ علیه ایران مرتبط است.

این روزنامه به نقل از تحلیل «پاتریک دیهان» رئیس بخش تحلیل نفت در وب‌سایت رصد قیمت «گَس‌بادی» نوشت که این رقم معادل پرداخت اضافه‌ای حدود ۶ هزار و ۴۶۲ دلار در هر ثانیه یا بیش از ۲۳ میلیون دلار در هر ساعت است.

طبق این گزارش، متوسط قیمت بنزین در ماه مارس در آمریکا برای نخستین بار در چهار سال گذشته از ۴ دلار برای هر گالن عبور کرد و در اوایل ماه مه به حدود ۴.۵ دلار رسید.

همچنین مجموع قیمت انرژی در آمریکا، ۱۰.۹ درصد افزایش یافته و همین موضوع نرخ تورم این کشور را در ماه مارس به ۳.۳ درصد رسانده است؛ در حالی که این نرخ در ابتدای سال میلادی، ۲.۴ درصد بود.

فشارهای اقتصادی و سیاسی

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از آمریکایی‌ها از قبل نیز با مشکلات مالی روبه‌رو بوده‌اند. نظرسنجی شرکت «پیمنتس» که در حوزه داده‌های مالی فعالیت می‌کند، نشان داده است حدود ۴۰ درصد مصرف‌کنندگان آمریکایی به سختی می‌توانند با درآمد ماهانه خود هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کنند.

همچنین ۵۵ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند وضعیت مالی‌شان روزبه‌روز بدتر می‌شود؛ سطحی از نگرانی که حتی از دوران بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا نیز بیشتر توصیف شده است.

گزارش‌ها در نهایت تأکید می‌کنند که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران تنها بر بازارهای جهانی یا دولت‌ها اثر نمی‌گذارد، بلکه پیامدهای آن به‌طور مستقیم وارد زندگی روزمره شهروندان غربی شده، بحران معیشتی را تشدید می‌کند و می‌تواند تبعات سیاسی مهمی برای دولت‌های غربی به همراه داشته باشد.

