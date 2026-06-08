به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صد روز پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پیامدهای اقتصادی این جنگ در داخل آمریکا روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. شهروندان آمریکایی اکنون با افزایش محسوس هزینه‌های زندگی از قیمت سوخت و مواد غذایی گرفته تا هزینه‌های مسکن، روبه‌رو هستند. موضوعی که به نوشته «اندی هیرشفیلد» در گزارشی برای وب‌سایت الجزیره انگلیسی به چالشی اقتصادی و سیاسی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است.

این گزارش نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران، فشار فزاینده‌ای بر کاخ سفید وارد کرده و بر اساس نظرسنجی‌های اخیر، اکثریت آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت تبعات این جنگ توسط دولت آمریکا رضایت ندارند. همچنین بخش قابل توجهی از شهروندان آمریکایی معتقدند که جنگ نظامی علیه ایران تصمیمی اشتباه بوده است.

افزایش هزینه‌های خانوارهای آمریکایی

تأثیرات اقتصادی جنگ علیه ایران بیش از هر چیز در زندگی روزمره مصرف‌کنندگان آمریکایی دیده می‌شود. بر اساس تحلیلی که مؤسسه «مودیز آنالیتیکس» منتشر کرده، هر خانواده آمریکایی به دلیل پیامدهای جنگ علیه ایران به‌طور متوسط حدود ۷۵۰ دلار بیشتر از حد معمول هزینه کرده است.

بخش عمده این افزایش هزینه به رشد قیمت انرژی مربوط می‌شود، به‌طوری که هزینه‌های انرژی برای هر خانوار آمریکایی به‌طور متوسط ۴۴۷ دلار افزایش یافته است.

ضربه‌ای سنگین به طبقه متوسط و کم‌درآمد

«مارک زاندی» اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس»، وضعیت کنونی را یک ضربه اقتصادی بزرگ توصیف کرده است.

به گفته او، بیشترین فشار بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد و طبقه متوسط آمریکایی قرار دارد. زیرا این گروه‌ها بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای اساسی می‌کنند.

«مایکل کلاین» استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشکده «فلچر» دانشگاه «تافتس» نیز تأکید می‌کند که این خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را به هزینه‌های غذا و مسکن اختصاص می‌دهند. دو بخشی که در ماه‌های اخیر بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

جهش قیمت بنزین و انرژی

افزایش قیمت بنزین یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های تأثیر جنگ علیه ایران بر زندگی آمریکایی‌ها بوده است.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا، متوسط قیمت هر گالن بنزین معمولی از کمتر از ۳ دلار در اواخر ماه فوریه به بیش از ۴.۲ دلار در اوایل ماه ژوئن رسیده است.

این افزایش به آشفتگی بازارهای جهانی انرژی پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین تنش‌ها در تنگه هرمز نسبت داده می‌شود، گذرگاهی راهبردی که بخش بزرگی از صادرات جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند.

افزایش تورم و تغییر سبک زندگی

رشد قیمت انرژی به‌سرعت خود را در شاخص‌های تورمی نشان داده است.

بر اساس گزارش‌ها، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که از مهم‌ترین معیارهای مورد توجه بانک مرکزی آمریکا به شمار می‌رود، افزایش قابل توجهی در بخش انرژی ثبت کرده و نرخ تورم عمومی به ۳.۸ درصد رسیده است، رقمی که بالاترین رشد سه سال اخیر محسوب می‌شود.

افزایش هزینه سوخت باعث شده بسیاری از آمریکایی‌ها در سبک زندگی خود تجدیدنظر کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد شمار بیشتری از کارکنان ترجیح می‌دهند از خانه کار کنند تا هزینه رفت‌وآمد را کاهش دهند. همچنین بسیاری از خانواده‌ها استفاده از خودرو و سفرهای غیرضروری را محدود کرده‌اند.

سقوط اعتماد مصرف‌کنندگان

همزمان با افزایش هزینه‌ها، اعتماد مصرف‌کنندگان در آمریکا نیز به‌شدت کاهش یافته است.

شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان به یکی از پایین‌ترین سطوح خود در سال‌های اخیر رسیده و مطالعات مختلف نشان می‌دهد نزدیک به دوسوم آمریکایی‌ها به دلیل گرانی و نگرانی از وضعیت اقتصادی، میزان هزینه‌کرد خود را کاهش داده‌اند.

صنعت هوانوردی زیر فشار

پیامدهای جنگ علیه ایران تنها به مصرف‌کنندگان آمریکایی محدود نمانده و صنعت هوانوردی آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی «اسپیریت ایرلاینز» پس از بیش از سه دهه فعالیت، عملیات خود را متوقف کرده و در اسناد قضایی بخشی از مشکلات مالی خود را ناشی از افزایش شدید هزینه سوخت دانسته است.

در همین حال، سایر شرکت‌های هواپیمایی آمریکا نیز برای جبران هزینه‌های فزاینده، قیمت بلیت‌های خود را افزایش داده‌اند.

نگرانی از افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی

فشارهای اقتصادی اکنون به بازار مواد غذایی آمریکا نیز سرایت کرده است.

قیمت مواد غذایی در آمریکا، بیشترین افزایش ماهانه خود را از اواخر سال ۲۰۲۲ تاکنون ثبت کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند این روند ممکن است ادامه یابد.

دلیل اصلی این نگرانی، احتمال افزایش قیمت کودهای شیمیایی است. زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس از تأمین‌کنندگان اصلی مواد اولیه مورد استفاده در تولید این کودها به شمار می‌روند.

«جاناتان ارنست» اقتصاددان آمریکایی، می‌گوید که کشاورزان در آمریکا با فشار مضاعف ناشی از افزایش هم‌زمان قیمت سوخت و کود مواجه شده‌اند. مسئله‌ای که می‌تواند در ماه‌های آینده به رشد بیشتر قیمت مواد غذایی منجر شود.

فشار بر بازار مسکن و سیاست پولی

بخش مسکن آمریکا نیز از تبعات جنگ در امان نمانده است.

با افزایش انتظارات تورمی، نرخ بهره وام‌های بلندمدت مسکن در آمریکا رشد کرده و هزینه تأمین مالی برای خانوارها و شرکت‌های آمریکایی افزایش یافته است.

اقتصاددانان معتقدند سرمایه‌گذاران برای جبران کاهش احتمالی قدرت خرید در آینده، خواهان بازدهی بالاتری هستند؛ موضوعی که به افزایش نرخ‌های بهره منجر شده است.

هزینه‌های سنگین جنگ برای دولت آمریکا

در کنار فشار بر شهروندان، دولت آمریکا نیز با هزینه‌های هنگفت جنگ روبه‌رو شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا روزانه حدود دو میلیارد دلار برای جنگ علیه ایران هزینه می‌کند. همچنین دولت آمریکا درخواست بودجه‌های چند میلیارد دلاری جدیدی برای ادامه این جنگ ارائه داده است.

در لایحه بودجه جدید آمریکا نیز افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی در برابر کاهش بودجه برخی برنامه‌های غیرنظامی پیش‌بینی شده است.

جنگی که به اقتصاد داخلی آمریکا رسید

گزارش «اندی هیرشفیلد» نتیجه می‌گیرد که پس از گذشت ۱۰۰ روز از آغاز جنگ علیه ایران، این جنگ دیگر صرفاً یک منازعه نظامی در خارج از مرزهای آمریکا نیست، بلکه به عاملی اثرگذار بر اقتصاد داخلی این کشور تبدیل شده است.

افزایش هزینه‌های زندگی، رشد تورم، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و فشارهای فزاینده بر سیاست‌های پولی و مالی، همگی نشان می‌دهد که هزینه‌های این جنگ اکنون مستقیماً از جیب شهروندان آمریکایی پرداخت می‌شود.

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