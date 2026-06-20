به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ده‌ها فعال تونسی روز جمعه با برگزاری تجمعی در میدان حقوق بشر شهر تونس، خواستار آزادی چهار عضو بازداشت‌شده ناوگان جهانی الصمود شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که به دعوت کمیته ملی دفاع از فعالان ناوگان الصمود و حق فلسطین برگزار شد، با سر دادن شعارهایی از جمله نه زندان، نه زنجیر برای قهرمانان الصمود، خواستار پایان بازداشت این فعالان شدند.

بسام الطریفی، رئیس اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس، با اشاره به گذشت سه ماه از بازداشت این افراد، تأکید کرد که هیچ مدرکی علیه آن‌ها وجود ندارد و حمایت از مردم فلسطین متوقف نخواهد شد.

این چهار فعال، بخشی از هفت عضو ناوگان الصمود هستند که در ماه مارس به اتهام پول‌شویی بازداشت شدند؛ با این حال، سه نفر از آن‌ها در ماه‌های اخیر با تصمیم دستگاه قضایی تونس آزاد شده‌اند.

مقام‌های تونسی تاکنون واکنشی به این تجمع نشان نداده‌اند.

چندین کشتی در قالب «ناوگان جهانی الصمود» از اواخر اوت ۲۰۲۵ (مرداد/ شهریور) به‌سوی نوار غزه حرکت کردند تا محاصره‌ای را که اسرائیل از سال ۲۰۰۶ علیه این منطقه اعمال کرده و در جریان جنگی که از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و دو سال ادامه یافت و آن را تشدید کرده بود، در هم بشکنند.

این کشتی‌ها پس از نزدیک شدن به سواحل غزه، توسط ارتش اسرائیل متوقف، تمامی فعالان حاضر در آن‌ها بازداشت و سپس به کشورهای خود بازگردانده شدند.

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