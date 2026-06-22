به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سارا مولالی، رئیس کلیسای آنگلیکان، طی سخنرانی در کلیسای «سنت پیتر» در شهر بیرزیت در کرانه باختری، با ابراز تأثر از سختی‌های زندگی که خانواده‌های فلسطینی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، گفت: «من درک می‌کنم که برخلاف بسیاری از شما، از آزادی‌هایی مانند عبور از مرزها و ایست‌بازرسی‌ها برخوردارم. اما با مشاهده واقعیت‌های این سرزمین، متواضعانه در برابر شما ایستاده‌ام تا در دعا و همبستگی با شما همراه باشم.» وی تأکید کرد که تجربه‌ها و شنیده‌های خود از این سفر را هرگز فراموش نخواهد کرد و از مقام خود برای پیگیری تلاش‌های صلح‌آمیز استفاده خواهد کرد.

این سفر زیارتی پنج روزه که به دعوت اسقف «حسام نعوم» انجام شده، با هدف تضامن و دیدار با مسیحیان فلسطینی در قدس شرقی، کرانه باختری و اسرائیل در حال انجام است. مولالی در این سفر علاوه بر بازدید از مکان‌های مقدس، از پروژه‌های بهداشتی و مدارس تحت مدیریت اسقف‌نشین آنگلیکان قدس نیز دیدن می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز برخی مقامات عالی‌رتبه کلیسای انگلیس، از جمله اسقف «استیون کاتریل»، از برخوردهای تهاجم‌آمیز شهرک‌نشینان در اراضی اشغالی سخن گفته و حتی برخی از رهبران مذهبی، توصیف وضعیت توزیع غذا در غزه را با شرایط بحرانی و مرگبار مشابه فیلم‌های سینمایی مقایسه کرده بودند. سفر مولالی نشان‌دهنده رویکرد جدید و مستقیم کلیسای آنگلیکان در مواجهه با بحران‌های انسانی و سیاسی در خاورمیانه است.

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