مواظب بدعهدی دشمنان خبیث باشیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی طی سخنانی در ظهر پنجمین روز از ماه محرم در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: از مهمترین ویژگی‌ها و اوصاف اصحاب کربلایی از زبان مبارک سیدالشهدا(ع) وفای به عهد است.

وی با بیان اینکه بعضی از صفات اخلاقی زیربنا و مبنای اصولی است و اگر در وجود انسان نباشد جامعه از بین خواهد رفت، افزود: یکی از همین صفات وفای به عهد و امانتداری است که در برخی آیات قرآن کریم این دو کنار همدیگر ذکر شده است.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: امام صادق علیه السلام می فرمایند نباید هیچگاه به طولانی بودن نماز و سجده دیگران توجه کنید بلکه به صداقت و امانتداری آن شخص باید توجه شود و طبق روایت کسی که وفای به عهد نداشته باشد از دین خارج است.

رفیعی تأکید کرد: رسول خدا می فرماید اگر کسی پنج ویژگی راستگویی، وفاداری به عهد و پیمان، امانتداری، خوش اخلاقی و مردمداری را داشته باشد در روز قیامت همراه و نزدیک من خواهد بود.

استاد حوزه علمیه یادآور شد: در افراد متدین این پنج صفت باعث می شود انسان کنار پیامبر قرار بگیرد که از این صفات به اخلاق اجتماعی یاد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره زیربنای معضلات اجتماعی گفت: افزایش درگیری های اقتصادی در بازار، شکایات مختلف در دادگاه‌ها و کلانتری‌ها و اختلاف زوجین و بسیاری از مشکلات دیگر به همین صفات پنجگانه برمی‌گردد.

رفیعی تأکید کرد: در مذاکرات فعلی مقام معظم رهبری و مردم نگران هستند چون دشمن بدعهد است و همین دشمن در اوج مذاکرات قبلی بیت رهبری را مورد حمله قرار داد و جنایت‌های زیادی مرتکب شد.

وی یادآور شد: طبق قوانین بین المللی، پزشک، پرستار، خبرنگار و کودکان در جنگ مصونیت دارند اما صدها نفر از همین اقشار توسط دشمنان به شهادت رسیدند چون هم دشمن بدعهد است و هم سازمان‌های بین المللی دارای صفات اخلاقی نیستند.

سخنران حرم بانوی کرامت اظهار داشت: وفای به عهد سه قسم دارد که شامل وفای به عهد در رابطه با خداوند، وفای به عهد در خصوص رسول خدا و اهل بیت(ع) و وفای به عهد در رابطه با افراد جامعه نسبت به همدیگر است.

وی افزود: مهمترین عهد ما با خداوند این است که بندگی خدا را داشته باشیم و اگر کسی بندگی شیطان را کند بدعهدی کرده است.

رفیعی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که مرتکب جنایت می شوند از پله‌های پایین شروع می کنند و سپس دست به جنایت می‌زنند؛ چراکه شیطان سیاست گام به گام را اجرا می‌کند و برای انحراف انسان‌ها از کم شروع می‌کند اما به کم اکتفا نخواهد کرد.

سخنران حرم بانوی کرامت تأکید کرد: دومین عهد انسان با رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) است و کسی که با خاندان عصمت و طهارت عهدی می‌بندد باید به آن عمل کند و اصحاب عاشورایی به عهدی که با سیدالشهدا(ع) بسته بودند عمل کردند.

وی افزود: سومین نوع وفای به عهد بین افراد و انسان‌ها است که مبنای اخلاق اجتماعی است و اگر مسئولی به مردم و افراد به همدیگر قول می‍دهند باید به عهد خود پایبند باشند.

رفیعی در ادامه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از زمان اعلام آتش بس صدها بار آن را در لبنان نقض کرده است و این همان بدعهدی دشمنان و عدم نهادینه شدن این صفت اخلاقی در سازمان های بین المللی است.

وی در پایان گفت: مسئولین و مذاکره کنندگان ایرانی دلسوز هستند اما دشمنان خبیث و بدعهد هستند؛ بنابراین باید مراقب بدعهدی دشمنان باشیم.

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