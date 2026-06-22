به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان درباره رابطه خود با نخست وزیر و رئیس جمهوری لبنان گفت: نظرات آنها با من متفاوت است با این حال دائماً با «جوزف عون» و «نواف سلام» در تماس هستم. فکر نمیکنم مشکلی بین ما وجود داشته باشد، لزوم عقبنشینی اسرائیل از جنوب، استقرار ارتش لبنان، بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهایشان، آزادی اسیران و تدوین طرحی برای بازسازی آنچه که با حمایت عربی و بینالمللی ویران شده است ما را همدل میکند.
بری تصریح کرد: ما از مهماننوازی همه اقشار جامعه لبنان نسبت به برادران و خواهران آواره خود که پس از تخریب برنامه ریزی شده روستاهایشان توسط اسرائیل مجبور به ترک خانههای خود شدند، قدردانی میکنیم.
بری از «تلاشهایی که منجر به آتشبس شد» ابراز رضایت و ابراز امیدواری کرد که این آتشبس پابرجا بماند و گفت: این امر به پایبندی رژیم صهیونیستی به آتش بس بستگی دارد و مذاکره تحت تهدید آتشبس را غیرقابل قبول است.
وی با اشاره به تن دادن تل آویو به آتش بس، اظهار داشت: موافقت اسرائیل با آتشبس در نتیجه فشار آمریکا بر آن و پس از آن صورت گرفت که جنوب را در دو روز خونین فرو برد که دهها غیرنظامی، از جمله امدادگران انجمن پیشاهنگی اسلامی و دفاع مدنی و نیز سالمندان، زنان و کودکان را هدف قرار داد و به خاک و خون کشید.
بری تاکید کرد: به نفع ما نیست که وقت خود را تلف کنیم و به اسرائیل اجازه دهیم به تجاوز خود ادامه دهد. راه حل در اتخاذ یک جدول زمانی برای خروج اسرائیل از جنوب، در ازای استقرار ارتش لبنان است. این کوتاهترین راه برای آزادسازی جنوب از اشغال است.
بری افزود: خروج اسرائیل از هر منطقهای، به عنوان مثال صور، باید با استقرار ارتش لبنان همراه باشد و به این ترتیب راه برای بازگشت آوارگان به روستاهایشان هموار شود، مشروط بر اینکه بازگشت محدود به ساکنان همان منطقه باشد.
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