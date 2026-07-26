به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، در گفتوگو با وبسایت «اساس مدیا» به تشریح دیدگاههای خود درباره وضعیت جنوب لبنان و راههای مهار تنشها پرداخت.
بری در این گفتوگو گفت که لبنان به یک «ضمانت سعودی ـ آمریکایی ـ ایرانی» نیاز دارد که به توقف تجاوزات اسرائیل کمک کند و این فرمول را پایهای اساسی برای مهار تنشهای ادامهدار در صحنه لبنان، بهویژه در جنوب کشور دانست.
رئیس پارلمان لبنان در این گفتوگوی مطبوعاتی افزود که روابط او با عربستان خوب است. او همچنین تأکید کرد که روابطش با ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان، بسیار عالی است و با وجود اختلافنظر در برخی دیدگاههای سیاسی، ارتباط میان آنها همواره برقرار است.
رئیس پارلمان لبنان درباره وضعیت میدانی در جنوب کشورش نیز گفت که آنچه در روستاهای جنوبی، از جمله زوطر الغربیه در جریان است، نشاندهنده ادامه تجاوزات اسرائیل و دشواری تحقق عقبنشینی کامل و بازگشت ساکنان به خانههایشان است.
بری همچنین اظهار داشت که در جنگ داخل سوریه دخالت نکرده است و این موضع را تصمیمی دانست که بهای سیاسی آن را در روابطش با دمشق در آن زمان پرداخته است.
او پیشتر نیز گفته بود که پس از دیدار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و ژوزف عون، رئیسجمهور لبنان در واشنگتن، آنچه اکنون اهمیت دارد «نتایج در عالم واقع است، نه فقط تصویری که این دیدار در آن ظاهر شد». بری افزود: «معیار قضاوت پس از این دیدار، تثبیت آتشبس و اجرای عقبنشینیهاست؛ چیزی که تا این لحظه محقق نشده است.»
وی خاطرنشان کرد که عقبنشینی که روز دوشنبه از شهر زوطر الغربیه انجام شد، بهسختی میتوان آن را عقبنشینی نامید؛ چرا که این شهر بسیار کوچک است و اساساً بهطور کامل اشغال نشده بود. افزون بر این، عملیات انفجار و تخریب خانهها، محلههای مسکونی و زیرساختها همچنان ادامه دارد و حملات علیه ساکنان در اطراف روستاهای اشغالشده نیز ادامهدار است.
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