به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز محدودیت‌های مناطق مرزی را کاهش داده و روند خروج جزئی از «خط زرد» در داخل خاک لبنان را آغاز کرده است، منابع خبری از برگزاری مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم میان نمایندگان لبنان و اسرائیل در واشنگتن خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، این گفتگوها با هدف تعیین مناطق آزمایشی صورت می‌گیرد که قرار است مسئولیت امنیتی آن‌ها به ارتش لبنان واگذار شود، هرچند واشنگتن همچنان بر تداوم حضور نظامی اسرائیل در بخش‌هایی از خاک لبنان تأکید دارد.

در همین راستا، وزارت خارجه ایران از ایجاد یک سازوکار نظارتی عالی برای پایش اجرای بندهای توافق‌نامه آتش‌بس خبر داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات با میانجی‌گری قطر و پاکستان، از توافق بر سر رفع محاصره دریایی و تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی ایران در کنار طرح‌های بازسازی لبنان سخن گفت و تأکید کرد که توقف کامل درگیری‌ها در لبنان، آزمون اصلی این توافق است.

موازات این تحولات، ریاست جمهوری لبنان نیز اعلام کرد که رئیس‌جمهور «جوزف عون» در تماس با مقامات ارشد آمریکا از جمله «جی‌دی فانس» و «جارید کوشنر»، پیرامون تثبیت آتش‌بس و تشکیل کمیته‌ای اجرایی برای توقف قطعی تنش‌های نظامی رایزنی کرده است. این دیپلماسی فشرده در حالی دنبال می‌شود که تفاوت دیدگاه‌ها میان اصرار ایران و حزب‌الله بر عقب‌نشینی کامل و موضع آمریکا بر عقب‌نشینی «جزئی» ارتش اسرائیل، همچنان از چالش‌های اصلی مسیر صلح به شمار می‌رود.

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