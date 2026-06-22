به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر «جون»، مراسم عزاداری در حسینیه این شهر با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد. در ادامه، شیخ خضر عید سخنرانی مذهبی خود را با موضوع مناسبت عاشورا ایراد کرد و پس از آن، شیخ علی حیدر به بازگویی سیره و حماسی امام حسین (ع) پرداخت. در پایان، شرکت‌کنندگان با نواختن نوحه‌های حسینی و شعارهای کربلایی، به سینه‌زنی و عزاداری پرداختند. همچنین مراسم مشابهی در ورزشگاه شهر جون نیز با حضور جمعیت برگزار شد که در آن شیخ محمد نبیه الحاج به ذکر سیره اهل‌بیت (ع) پرداخت.

در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، مراسم عزاداری در مسجد مجمع الجواد (ع) در منطقه «المریجه» برگزار گردید. این مراسم نیز با تلاوت قرآن کریم آغاز شد و با سخنرانی و ذکر سیره امام حسین (ع) توسط سید حسین حجازی ادامه یافت. در این مراسم، حضور پررنگ علما، شخصیت‌های برجسته و خانواده‌های شهدا در کنار مردم محلی، بر اهمیت و عظمت این مناسبت مذهبی تأکید داشت. شرکت‌کنندگان نیز با مداحی‌ها و سردادن شعارهای حسینی، ارادت خود به خاندان پیامبر (ص) را نمایش دادند.

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