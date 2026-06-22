به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سردار هاشم جمالی جانشین فرمانده سپاه فجر فارس و دبیر ستاد استانی تشییع رهبر شهید انقلاب در دومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، با تبیین برنامهریزیهای مربوط به مراسم وداع و تشییع در تهران، از اعزام سازمانیافته حدود ۵۰ هزار نفر از مردم استان فارس در قالبهای مختلف خبر داد.
سردار هاشم جمالی افزود: در راستای دستور استاندار، تمهیدات لازم جهت تسهیل در اعزام و پشتیبانی شرکتکنندگان با همکاری شهرداریها و دستگاههای مربوطه پیشبینی شده تا حضور گسترده مردم در چارچوب نظم، انضباط و مدیریت ترافیکی تحقق یابد.
در دومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که با حضور مشاور عالی و معاونان استاندار، فرماندهان نظامی، مدیران استانی و حضور وبیناری فرمانداران سراسر استان برگزار شد، سایر مدیران و مسئولان اجرایی و فرماندهان نظامی حاضر در جلسه نیز به بیان برنامههای مجموعههای تحت مدیریت خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی(قدس سره) پرداختند.
بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای،مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباحالهدی باقریکنی، سیدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی (رضواناللهعلیهم اجمعین) به شرح زیر برگزار خواهد شد:
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدسسره) تهران.
روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدس قم.
روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیهالسلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (علیهآلافالتحیة و الثناء).
نظر شما