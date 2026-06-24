به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری شامگاه دوشنبه، اول تیر ماه 1405 در برنامه تلویزیونی «ملت بیدارتر» شبکه باران، با تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، قائد امت رهبر معظم انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای منا، شهدای میناب و دیگر شهدای راه اسلام و انقلاب، به مردم گیلان سلام و تحیت گفت و از آنان به عنوان مردمی غیور، فرهنگ‌دوست، وفادار و انقلابی یاد کرد.

وی با اشاره به نقش تاریخی مردم گیلان در دفاع از آرمان‌های اسلامی و ملی اظهار کرد: گیلانیان عزیز در این ایام نیز صلابت، عظمت و وفاداری خود را نشان دادند و ثابت کردند که خود را از فرزندان میرزا کوچک‌خان جنگلی می‌دانند.

جایگاه امامت و ولایت در نظام سیاسی

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه بحث امامت در نظام سیاسی اسلام صرفاً یک نگاه سیاسی نیست، گفت: امامت در کنار رهبری جامعه سیاسی، یک حقیقت اعتقادی است و به همین دلیل در نظام اسلامی از تعبیر «ولایت» استفاده می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: ولایت به معنای سرپرستی عالی‌ترین شخصیت نظام است؛ سرپرستی‌ای که با محبت همراه است و این محبت باید در همه سطوح مدیریتی و مسئولیتی کشور خود را نشان دهد.

وی تأکید کرد: اگر این نگاه نسبت به امامت و رهبری در جامعه نهادینه شود، آثار آن در حوزه‌های دینی، معرفتی، سیاسی و اجتماعی آشکار خواهد شد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی گفت: در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب، هر جا رابطه امت و امامت قوی‌تر بوده، جامعه اسلامی در برابر بحران‌ها، فتنه‌ها و توطئه‌ها شکست‌ناپذیرتر ظاهر شده است.

مراحل حرکت انقلاب اسلامی

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با مرور مراحل مختلف انقلاب اسلامی اظهار کرد: مرحله نخست انقلاب مربوط به دوران امام خمینی(ره) بود که ایشان با شخصیت جامع، محبوبیت مردمی و هدایت حکیمانه خود، جامعه را برای تثبیت نظام اسلامی رهبری کردند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم، گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی و ارتقای ساختارهای نظام در دستور کار قرار گرفت و در دهه‌های گذشته شاهد تلاش‌های مهمی در این زمینه بودیم.

آیت‌الله رمضانی مرحله جدید انقلاب اسلامی را مرحله بین‌المللی شدن گفتمان انقلاب دانست و گفت: امروز بحث تمدن نوین اسلامی و طرح گفتمان انقلاب در عرصه جهانی، یکی از مسائل مهم پیش روی نظام اسلامی است.

به گفته دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، مردم در همه این مراحل رابطه‌ای عاطفی، معرفتی و اعتقادی با امام جامعه داشته‌اند و همین رابطه یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری نظام بوده است.

آثار خون امام شهید در تقویت نظام

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار شهادت «امام شهید» گفت: خون پاک امام شهید سه ارتقای مهم در نظام سیاسی ایجاد کرد؛ نخست جمهوریت نظام را تقویت کرد، دوم اسلامیت نظام را ارتقا بخشید و سوم جایگاه رهبری نظام را تثبیت و تقویت کرد.

وی افزود: با وجود برخی بی‌مهری‌ها در سال‌های پایانی، خون امام شهید موجب شد ارتباط مردم با رهبری نظام توسعه یابد و زمینه پذیرش عمومی و اجتماعی گسترده‌تری برای تداوم مسیر انقلاب فراهم شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط جدید کشور اظهار کرد: امروز یک فرصت طلایی برای نظام اسلامی ایجاد شده است و باید از این فرصت برای حل مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

وی تأکید کرد: حضور گسترده مردم، نخبگان میانی و قشرهای مختلف جامعه در میدان، سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است و مسئولان باید این ظرفیت را در حل مشکلات به کار بگیرند.

ضرورت بهره‌گیری از حضور مردم در میدان

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در صحنه‌های اخیر گفت: حتی قشرهای خاکستری و برخی کسانی که پیش‌تر تحت تأثیر اخبار غلط رسانه‌های بیگانه قرار گرفته بودند، امروز متوجه دروغ‌پردازی‌ها شده‌اند و در پی جبران گذشته هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: این حضور مردمی فقط نباید در عرصه سیاسی دیده شود، بلکه باید در حل مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز از آن بهره گرفت.

وی تصریح کرد: اگر به مردم و نخبگان میانی سهم داده شود و آنان در میدان مشارکت داده شوند، اتفاقات مبارکی در کشور رقم خواهد خو رد.

آیت‌الله رمضانی این وضعیت را نشانه بیداری و معرفت بیشتر مردم نسبت به امام جامعه دانست و گفت: امروز پذیرش عمومی نسبت به رهبری، ظرفیت نظام را افزایش داده و شکست‌ناپذیری آن را تقویت کرده است.

شیوه رهبری و استمرار مبانی امامین انقلاب

آیت‌الله رمضانی با اشاره به شیوه مدیریت مقام معظم رهبری گفت: روش و مبانی رهبری امروز همان روش امام خمینی(ره) و امام شهید انقلاب است و ذره‌ای عدول از اصول و مبانی انقلاب در آن دیده نمی‌شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در بیانیه‌ها و مواضع رهبری، اقتدار، صلابت، استحکام و وفاداری به مبانی انقلاب کاملاً آشکار است.

وی رهبری را حافظ نظام، آرمان‌های انقلاب، ارزش‌ها، اصول و مبانی کشور دانست و گفت: رهبری در امور اجرایی کشور ورود مستقیم نمی‌کند، اما هر جا انحرافی در اصول، مبانی، آرمان‌ها، جمهوریت، اسلامیت یا منافع ملی مشاهده شود، به عنوان وظیفه شرعی و قانونی ورود خواهد کرد.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: عبور نظام اسلامی از بحران‌ها و فتنه‌های گوناگون در سال‌های گذشته، مرهون همین جایگاه رهبری و هدایت‌های ولایت فقیه بوده است.

ساختار نظام و نقش نهادهای تصمیم‌ساز

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی گفت: نظام اسلامی دارای ساختارهای مشخص قانونی است؛ قوای مختلف، نهادهای نظامی و انتظامی، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ارکان، هر یک نقش خود را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند.

وی افزود: در مسائل کلان، نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی با حضور ارکان نظام، کار کارشناسی انجام می‌دهند و در نهایت نظر رهبری برای تأیید و اجرا مورد توجه قرار می‌گیرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: تصمیمات مهم کشور در یک ساختار مشخص و کارشناسی‌شده دنبال می‌شود و نباید این ساختارهای رسمی را نادیده گرفت.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات گفت: در این زمینه نیز باید توجه داشت که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس روندهای کارشناسی، شروط اعلام‌شده، مصالح ملی و نظر نهایی رهبری انجام می‌شود.

تفسیر عبارت «علی‌الاصول» و ضرورت پرهیز از قطعیت‌سازی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به برداشت‌های مختلف از برخی عبارات بیانیه مقام معظم رهبری گفت: درباره تعبیر «علی‌الاصول» برداشت‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی آن را به معنای مخالفت کامل با مذاکره دانسته‌اند و برخی دیگر آن را ناظر به شروط و رفت‌وبرگشت‌های مطرح‌شده در مذاکرات تفسیر کرده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: کسانی که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند، عمدتاً دغدغه‌مند و دلسوز نظام هستند و می‌خواهند مراد دقیق رهبری را بفهمند.

وی تأکید کرد: با توجه به اطلاعات موجود، نمی‌توان با قاطعیت گفت مراد دقیق از این تعبیر چیست و ممکن است در آینده، در بیانات رهبری توضیح بیشتری درباره آن ارائه شود.

آیت‌الله رمضانی خاطرنشان کرد: آنچه روشن است، این است که رهبری پس از شنیدن نظرات کارشناسی، تصمیم نهایی را بر اساس مصالح کشور، اصول انقلاب و منافع ملی اتخاذ می‌کند.

مذاکره؛ روش است نه عدول از اصول

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به تفاوت میان اصول و روش‌ها گفت: گاهی موضوعی به اصول و مبانی انقلاب بازمی‌گردد و در آنجا امکان عدول وجود ندارد، اما گاهی بحث مربوط به روش‌هاست و در حوزه روش، ساختارهای نظام می‌توانند بر اساس مصالح تصمیم بگیرند.

وی با یادآوری نمونه‌هایی از تاریخ اسلام افزود: در سیره پیامبر اکرم(ص) نیز مواردی وجود داشت که درباره روش جنگ یا اداره امور، نظر کارشناسی اصحاب شنیده می‌شد و پس از تصمیم‌گیری، همه باید از تصمیم نهایی تبعیت می‌کردند.

آیت‌الله رمضانی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی نیز اگر تصمیمی در حوزه روش‌ها گرفته شود و به اصول، مبانی، جمهوریت، اسلامیت و منافع ملی لطمه نزند، می‌تواند در چارچوب ساختارهای رسمی دنبال شود.

وی تأکید کرد: اذن ولی فقیه در چنین مواردی به معنای تصمیمی آگاهانه، آزادانه و عزتمندانه است و نباید آن را ناشی از تحمیل دانست.

تکلیف امروز؛ انتظار، مطالبه‌گری و رصد تحقق شروط

آیت‌الله رمضانی با اشاره به بخشی از بیانیه مقام معظم رهبری گفت: وقتی رهبری می‌فرمایند «از این لحظه ما، یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم ماند»، تکلیف امروز جامعه روشن می‌شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری افزود: تکلیف امروز، انتظار برای تحقق شروط، مطالبه‌گری، نظارت و رصد دقیق روندهاست.

وی تأکید کرد: مردم، نخبگان و دلسوزان نظام باید روند مذاکرات، ادبیات طرف مقابل، نحوه مواجهه و میزان تحقق شروط را گام‌به‌گام دنبال کنند.

آیت‌الله رمضانی گفت: اگر شروط رعایت شود، باید منتظر دستور و نظر نهایی رهبری بود و اگر تخلفی صورت گیرد یا منافع ملی در معرض آسیب قرار گیرد، رهبری به عنوان حافظ نظام و منافع ملت ورود خواهد کرد.

مذاکره امروز از موضع اقتدار است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر تفاوت مذاکره امروز با مذاکره گذشته گفت: مذاکره امروز ایران، مذاکره از موضع اقتدار است، نه از موضع ت سلیم، تحقیر یا تهدیدپذیری.

وی افزود: در منطق نظام سلطه، مذاکره به معنای دیکته کردن خواسته‌ها به طرف مقابل است، اما ایران اسلامی هرگز این منطق را نمی‌پذیرد.

آیت‌الله رمضانی اظهار کرد: ملت ایران، ملتی نجیب، متمدن و بزرگ است و اگرچه در دوره‌هایی مسئولان نالایق موجب کوچک شدن جغرافیایی ایران شدند، اما امروز ایران به لحاظ فکری، گفتمانی و تمدنی در جایگاه برجسته‌ای قرار دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امروز گفتمان انقلاب اسلامی نه تنها در ایران، بلکه در جهان اسلام، آمریکا، اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا نیز شنیده می‌شود و حامیان فراوانی دارد.

ضرورت روایت‌گری دقیق از مذاکرات

آیت‌الله رمضانی خطاب به تیم مذاکره‌کننده تأکید کرد: روایت تفاهم‌نامه و مذاکرات باید پیش از دیگران، از سوی مسئولان کشور برای مردم تبیین شود تا برداشت‌های غلط و روایت‌های تحریف‌شده جای واقعیت را نگیرد.

وی افزود: مردم باید بدانند چه قدم‌هایی برداشته شده، چه مراحلی طی شده و چه شروطی مورد توجه قرار گرفته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: اگر تبیین دقیق و به‌موقع صورت گیرد، بسیاری از پرسش‌ها و ابهاماتی که در ذهن مردم وجود دارد، برطرف خواهد شد.

وی گفت: مطالبه‌گری عمومی و تخصصی باید در جای خود محفوظ باشد، اما این مطالبه‌گری باید عالمانه، واقع‌بینانه، دلسوزانه و در چارچوب حفظ انسجام ملی باشد.

وحدت ملی و پرهیز از اختلاف‌افکنی

آیت‌الله رمضانی با هشدار نسبت به خطر اختلاف‌افکنی در شرایط کنونی گفت: امروز جامعه ما بیش از هر چیز به امید، انسجام، وحدت، همدلی و همکاری نیاز دارد.

وی افزود: هرگونه انشقاق، چنددستگی و ایجاد صحنه‌های ناگوار، دشمن را شاد می‌کند و راه نفوذ او را باز خواهد کرد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: دشمن ممکن است حتی در میدان‌ها و خیابان‌ها نیز نفوذ کند تا صف متحد مردم را دچار اختلاف کند؛ بنابراین همه نیروهای مؤمن و دلسوز باید مراقب باشند.

وی گفت: این وحدت ملی همان چیزی است که قدرت پوشالی استکبار را به لرزه درآورده و دشمن را عصبانی کرده است.

انتقاد عالمانه؛ نه توهین و اهانت

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت مسئولان و ارکان نظام گفت: انتقاد، اگر عالمانه، واقع‌بینانه و دلسوزانه باشد، موجب رشد می‌شود؛ اما انتقاد با توهین و اهانت متفاوت است.

وی افزود: نباید باب اهانت به مسئولان و فرماندهانی که در ساختار نظام خدمت می‌کنند، باز شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با یادآوری نقش فرماندهان و مجاهدان کشور گفت: فرماندهان نظام، جان‌فدایان خط مقدم انقلاب هستند و بسیاری از آنان در راه دفاع از کشور و انقلاب به شهادت رسیدند.

وی شهدای نظامی، دانشمندان شهید و شهدای میناب را سند مظلومیت نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: جنایت‌های صورت‌گرفته باید در سطح بین‌المللی پیگیری و عاملان آن محاکمه شوند.

ضرورت گسترش پویش‌های مردمی و حقوقی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات دشمن گفت: حقوقدانان کشور باید شبکه‌های حقوقی در سطح جهان راه‌اندازی کنند تا جنایات صورت‌گرفته علیه ملت ایران و شهدای مظلوم کشور در مجامع بین‌المللی پیگیری شود.

وی افزود: پویش‌های مردمی در داخل و خارج کشور باید گسترش یابد و حضور مردم در میدان حفظ شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: خلوت شدن میدان، آرزو و خواست دشمن است و نباید اجازه داد سرمایه عظیم مردمی ایجادشده تضعیف شود.

وی گفت: مردم در این روزها کار بزرگی انجام دادند و این حضور مردمی، معجزه‌ای در ادامه مسیر انقلاب اسلامی بود.

جبهه مقاومت، اقتصاد مقاومتی و آینده نظام اسلامی

آیت‌الله رمضانی با اشاره به اهمیت جبهه مقاومت گفت: حفظ جبهه مقاومت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی است و باید به عنوان خط قرمز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مسائل راهبردی مانند مدیریت تنگه هرمز، اقتصاد مقاومتی، استقلال اقتصادی و وحدت ملی باید در سایه هدایت‌های رهبری دنبال شود.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: ایران اسلامی امروز به عنوان ام‌القرای جهان اسلام و محور حمایت از مستضعفان جهان شناخته می‌شود و باید این جایگاه را تقویت کرد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به آینده نظام اسلامی گفت: به برکت خون شهدا، وحدت مردم و رهبری حکیمانه، جمهوری اسلامی در مسیر رشد، اقتدار و ارتقا قرار دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهبری گفت: وظیفه امروز همه نیروهای مؤمن، انقلابی و دلسوز آن است که پشت سر رهبری گام‌به‌گام حرکت کنند و هر آنچه ایشان تصمیم می‌گیرند، برای خود لازم‌الاتباع بدانند.

وی افزود: اختلافات باید کنار گذاشته شود، زیرا اختلاف‌افکنی آرزوی دشمن است و ملت ایران باید این آرزو را ناکام بگذارد.

آیت‌الله رمضانی ابراز امیدواری کرد که در پرتو بیانیه حکیمانه مقام معظم رهبری، وحدت ملی، مطالبه‌گری مسئولانه، حضور مردم در میدان و تبعیت از ولایت، اتفاقات مبارکی برای نظام اسلامی رقم بخورد.

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