به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی، تقویت گفت‌وگوی بین‌ادیانی و گسترش ارتباطات با نهادهای دینی و فرهنگی کنیا، مهدی بیکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا در برنامه گفت‌وگوی بین‌ادیانی از سوی جنبش بین‌المللی فوکولاره در مرکز ماریاپولیس نایروبی حضور یافت.

این برنامه با حضور اندیشمندان، رهبران دینی، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی از کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران، کنیا، ایتالیا، واتیکان، کانادا، برزیل، تانزانیا، عمان، عراق و اوگاندا و ... برگزار شد و بستری ارزشمند برای تبادل دیدگاه‌ها، تعمیق شناخت متقابل و تقویت همکاری میان پیروان ادیان مختلف فراهم آورد.

برنامه با نشست‌های مقدماتی پیرامون جایگاه متون مقدس در اسلام و مسیحیت آغاز شد و گلزار، استاد حوزه و دانشگاه با ارائه موضوع «آشنایی با کتاب مقدس در اسلام» به تبیین جایگاه قرآن کریم به‌عنوان منبع هدایت الهی، اخلاق و آموزه‌های معنوی در اسلام پرداخت.

پدر پاتریک در سخنرانی خود، «آشنایی با کتاب مقدس در مسیحیت» نقش کتاب مقدس را در ایمان، آموزه‌ها و زندگی دینی مسیحیان تشریح کرد.

حجت‌الاسلام شمالی رئیس مؤسسه بین‌المللی مطالعات اسلامی قم با موضوع «مکتب الهی» بر نقش ایمان، معنویت، فضایل اخلاقی و ارتباط با خداوند در ساختن جوامعی مبتنی بر صلح، عدالت و کرامت انسانی تأکید کرد.

اسقف اعظم پیرو کودا، از برجسته‌ترین الهی‌دانان کاتولیک با پرداختن به موضوع «مکتب الهی»، بر اهمیت ایمان، معنویت، برادری انسانی و همکاری میان ادیان در مواجهه با چالش‌های معاصر جهان تأکید کرد.

اسقف لوسیانو، نماینده واتیکان در کنیا نیز با اشاره به گسترش راه‌های گفت‌وگوی ادیان، نقش رهبران دینی در صلح‌سازی و مسئولیت مشترک جوامع مذهبی در تقویت همبستگی اجتماعی را مهم دانست.

در حاشیه این برنامه، مهدی بیکی، رایزن فرهنگی کشورمان با اسقف اعظم پیرو کودا نماینده واتیکان و تعدادی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی کنیا، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، راه‌های گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه گفت‌وگوی ادیان، تبادل تجربیات فرهنگی، برگزاری نشست‌های علمی، همکاری‌های دانشگاهی و ترویج فرهنگ صلح و همزیستی و ظرفیت‌های موجود برای توسعه ارتباطات میان مراکز علمی و دینی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به جنبش فوکولاره و کلیسای کاتولیک مورد بررسی قرار گرفت.

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