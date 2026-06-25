به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «متنیاهو انگلمن» بازرس کل رژیم صهیونیستی هشدار داد که این رژیم ممکن است طی دو دهه آینده استقلال خود در حوزه انرژی را از دست بدهد و اگر روند مصرف ذخایر فعلی گاز با نرخ پیشبینیشده ادامه پیدا کند، حدود ۲۲ سال دیگر مجبور به واردات گاز طبیعی شود.
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، ذخایر گاز کشفشده ممکن است در آینده پاسخگوی نیازهای داخلی رژیم صهیونیستی نباشد. این در حالی است که این رژیم همچنان بخش قابل توجهی از تولید گاز خود را به خارج صادر میکند.
صادرات گاز و نگرانی درباره تأمین داخلی
گزارش بازرس کل رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که حدود ۴۹ درصد از تولید گاز طبیعی این رژیم در سال ۲۰۲۴ به مصر و اردن صادر شده است. این گزارش از آن انتقاد کرده که با وجود افزایش ذخایر کشفشده در سالهای اخیر، میزان گاز اختصاصیافته به بازار داخلی افزایش نیافته است.
بر اساس این گزارش، گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد از تولید برق در رژیم صهیونیستی را تأمین میکند. اما وزارت انرژی این رژیم تاکنون سیاست بلندمدتی برای تضمین نیازهای بازار داخلی تدوین نکرده و همچنین برنامه جامع انرژی یا تأسیسات کافی برای ذخیرهسازی گاز وجود ندارد.
هشدار درباره خطرات امنیت انرژی
گزارش نظارتی از دولت رژیم صهیونیستی خواسته است که هرچه سریعتر راهبرد امنیت انرژی را تکمیل کند، نیازهای داخلی آینده را تضمین کند و برای مرحله کاهش ذخایر فعلی آماده شود.
این گزارش همچنین هشدار داده است که رژیم صهیونیستی برای تعطیلی پالایشگاههای نفت در خلیج حیفا که قرار است تا سال ۲۰۳۰ میلادی انجام شود، آمادگی لازم را ندارد. اقدامی که میتواند وابستگی این رژیم به واردات گاز مایع را افزایش دهد.
طبق این گزارش، در حال حاضر حدود ۶۳ درصد از گاز مایع مورد نیاز رژیم صهیونیستی در داخل تولید میشود، اما پس از تعطیلی پالایشگاهها این میزان به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت و سهم واردات میتواند به حدود ۸۲ درصد از نیاز بازار برسد.
کمبود زیرساختهای ذخیرهسازی انرژی
بازرس کل رژیم صهیونیستی همچنین به تأخیر این رژیم در ایجاد زیرساختهای لازم برای واردات و ذخیرهسازی انرژی اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی در حال حاضر تنها یک پایانه دریایی برای واردات گاز مایع دارد و ذخایر موجود تنها پاسخگوی حدود سه روز مصرف در فصل زمستان است.
زیانهای میلیاردی ناشی از تأخیر در پروژههای انرژی
گزارش بازرس کل همچنین از تأخیرهای گسترده در راهاندازی واحدهای ۷۰ و ۸۰ نیروگاه «اورت رابین» در منطقه «الخضیره» در غرب سرزمینهای اشغالی خبر داده است.
فعال شدن این دو واحد حدود سه سال نسبت به برنامه اولیه عقب افتاده و طبق برآورد این گزارش، خسارت اقتصادی ناشی از این تأخیر دستکم به ۴.۶ میلیارد شکل (حدود ۱.۳۵ میلیارد دلار) رسیده است.
این خسارتها شامل افزایش هزینه تولید برق، آسیبهای زیستمحیطی و افزایش هزینه اجرای پروژه بوده است.
همچنین هزینه کلی این پروژه به حدود ۴ میلیارد شکل (حدود ۱.۱۷ میلیارد دلار) افزایش یافته و هزینههای تأمین مالی نیز ۲۷۸ میلیون شکل (حدود ۸۱.۵ میلیون دلار) بیشتر از میزان پیشبینیشده شده است.
انتقادهای زیستمحیطی از سیاست انرژی رژیم صهیونیستی
این گزارش با واکنش سازمانهای زیستمحیطی نیز همراه شده است. این نهادها معتقدند ادامه صادرات گاز پیش از مشخص شدن نیازهای داخلی، امنیت انرژی رژیم صهیونیستی را در آینده تهدید میکند.
آنها بهویژه با اشاره به افزایش احتمالی تقاضای انرژی به دلیل گسترش مراکز داده و پیامدهای تغییرات اقلیمی، نسبت به فشارهای آینده بر شبکه انرژی رژیم صهیونیستی هشدار دادهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما