هیچ کس حق عبور از خطوط قرمز رهبری در مذاکرات را ندارد/ حضور مردم در تشییع رهبر رفراندوم میدانی و الهی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به ۵ تیر سالروز تمجید از اسرا و مفقودین و مصادف شدن آن با ایام اسارت اهل بیت اباعبدالله علیه السلام به تحلیل اهداف یزید و دستاوردهای اسارت اهل بیت (ع) پرداخت و اظهار داشت: با تأمل در سنت‌های الهی می فهمیم که چگونه در نهایت از دل سخت‌ترین شرایط مانند اسارت، شهادت، تهدید، تخریب، محاصره، ترور، تخریب زیر ساخت‌ها و هجوم مسموم رسانه‌ای دشمن چگونه حق بر باطل پیروز شد.

وی با بیان اینکه دشت کربلا محل فداکاری و شهادت و مسیر اسارت هم محل تبیین و روایت سازی بود، گفت: هدف یزیدیان از شهادت امام حسین(ع) و اسارت و اهانت به آل الله اعلام پیروزی مطلق بنی امیه بود و می خواستند با نمایش اسرا در شهرها به مردم بفهمانند که نه تنها امام حسین(ع) کشته شدند؛ بلکه تمام خاندان ایشان هم تحت مدیریت یزید هستند و هیچ کس حق ندارد علیه یزید قیام کند.

امام جمعه قم تحقیر و شکستن روحیه اهل بیت علیهم السلام را هدف دوم یزیدیان دانست و گفت: نتایج یزیدیان کاملا معکوس بود زیرا نمایش پیروزی به رسوایی تبدیل شد و به جای اینکه مردم شکست اهل بیت(ع) را ببینند ظلم و جنایت بی‌حدوحصر یزید را دیدند و مردم به جای تحقیر اسرا از یزیدیان متنفر و با اهل بیت اباعبدالله(ع) همدل شدند.

وی با بیان اینکه در ماجرای اسارت زنجیر به تریبون تبدیل شد، گفت: حضرت زینب(س) از همان موقعیت اسارت خطبه‌های محکم، کوبنده وتکان دهنده‌ای را ایراد کردند و زنجیرهای اسارت نتوانستند صدای حضرت زینب(س) و امام سجاد (ع) را خاموش کنند و آنان با همان زنجیرها دودمان بنی امیه را به زنجیر کشیدند.

بیداری مردم نسبت به ظلم بنی امیه از مهمترین دستاوردهای کاروان اسرای کربلا بود

آیت‌الله سعیدی بیداری مردم تحت حکومت بنی امیه را از دستاوردهای دیگر اسارت اهل بیت(ع) برشمرد و گفت: با حضور کاروان اسرا در مناطق تحت حاکمیت و نفوذ رسانه ای بنی امیه مردمی که سالها چیز دیگری را شنیده بودند با دیدن اهل بیت فهمیدند که بنی امیه چه ظلمی به اسلام و مسلمین کرده است.

وی جاودانگی و ماندگاری قیام اباعبدالله علیه السلام را از دستاوردهای دیگر اسارت آل الله دانست و گفت: مردم فهمیدند که چرا امام حسین (ع) با کسی مثل یزید بیعت نکرده‌اند؛ در واقع اگر اسرای کربلا نبودند کربلا در کربلا باقی می ماند ولی اسرای دشت کربلا حماسه کربلا را برای همیشه در تاریخ بیمه حیات کردند و کربلا را از واقعه‌ای تاریخی به مکتبی همیشگی تبدیل کردند.

امام جمعه قم تصریح کرد: یزید می‌خواست با اسارت اهل بیت اباعبدالله علیه السلام پایان داستان کربلا را اعلام کند ولی اسرای کربلا این واقعه را به نهضتی جهانی تبدیل کردند و ثابت کردند که خون بر شمشیر پیروز است.

دشمن با شهادت رهبر همان خطای محاسباتی یزید را مرتکب شد

آیت‌الله سعیدی در خطبه دوم با اشاره به تشییع پیکر مطهر امام شهید و بیعت مجدد مردم خوب ما با رهبر جدید انقلاب، گفت: دشمن هم در عرصه مادی و هم در عرصه معنوی با به شهادت رساندن امام شهید خطای بزرگی همچون خطای محاسباتی یزید در به شهادت رساندن امام حسین(ع) را مرتکب شد.

وی افزود: همانطور که یزید فکر می‌کرد با کشتن اباعبدالله(ع) نور حق خاموش می شود، دشمنان ما نیز تصور می‌کردند که با حذف رهبر و فرماندهان، شهادت کودکان میناب و تخریب زیرساخت‌ها می‌توانند ایده و اعتقاد را از بین ببرند؛ اما یزیدیان جاهل آن زمان و این زمان نمی فهمند که در مکتب اسلام شهادت پایان نیست بلکه آغاز یک تحول است.

دشمان اسلام ناخواسته در حال تولید مظلومیت برای مؤمنین هستند

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه دشمان اسلام در واقع ناخواسته در حال تولید مظلومیت برای مؤمنین هستند، گفت: در تاریخ اسلام مظلومیت قدرتمندترین ابزار جذب انسان ها و تبدیل خشم به وفاداری بوده است؛ همانطور که شهادت امام حسین(ع) باعث شد مردم شام و کوفه با راه اباعبدالله(ع) همراه شوند، شهادت رهبر انقلاب نیز باعث شد که مردم اهمیت و ضرورت مقاومت را با تمام وجود حس کنند و در مسیر امام شهید حرکت کنند و اینجاست که نصرت مردم که خداوند خطاب به پیامبر اکرم از آن یاد کرده است خود را نشان داد.

وی تأکید کرد: مردم با حضور پرشور و با بصیرت و زمان شناسی کم نظیر خود به دشمنان اسلام و ایران اعلام کردند که ولایت حق را با هیچ حربه و ضربه‌ای نمی‌توانند از مردم ما بگیرند.

حضور مردم در مراسم تشییع رهبر رفراندوم میدانی و الهی است

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: تشییع و مراسم عزاداری رهبر شهید انقلاب به عنوان نمایش قدرت و مقاومت ملت مقاومت و مسلمان ایران و حضور مردم رفراندوم میدانی الهی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف دشمن از شهادت رهبر به همراه خانواده و فرزندان و شهادت فرماندهان بی دفاع ناو دنا و کودکان میناب ایجاد تفرقه و گسست در جامعه بود ولی نتایج همه این جنایات وحدت مثال زدنی شما مردم شد.

زبان مظلومیت در هر قوم و فرهنگی قابل درک است

امام جمعه قم ابراز داشت: دشمن هرگز نخواست که بفهمد و نتوانست درک کند که باریختن خون مردم بی‌گناه نمی‌تواند ایمان و مقاومت مردم را از بین ببرد؛ بلکه خون شهید باعث رشد ایران شد و سلاح مظلومیت مردم، سلاح بمب و موشک مستکبران را از کار انداخت، زیرا مظلومیت زبانی جهانی است و که همه با هر زبان و قوم و فرهنگی آن را درک می کنند.

وی اذعان کرد: از صدر اسلام تا به حال سلاح اشک، مظلومیت و خون، کاخ های مستکبران را بر سرشان ویران کرده است و با حضور شما مردم به حول و قوه الهی کاخ ترامپ جنایتکار و نتانیاهوی کودک کش را هم بر سرش خراب خواهیم کرد.

آیت‌الله سعیدی گفت: همانطور که در کربلا پس از شهادت امام حسین(ع) همه تحت امر حضرت علی بن الحسین زین العابدین(ع) درآمدند در ایران اسلامی هم بعد از شهادت امام خامنه ای همه تحت امر حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای در آمدند؛ بنابراین هیچ کس حق ندارد حرفی بزند و حرکتی بر خلاف این جهت انجام دهد.

هیچ کس حق عبور از خطوط قرمز رهبری در مذاکرات را ندارد

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه هر حرکتی بر خلاف منویات مقام معظم رهبری خلاف شرع و خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، افزود: در حالی که دشمن به دنبال نا امیدی مردم و تفرقه در کشور است در مذاکره با دشمنی که دستش به خون رهبرمان آلوده است باید به خطوط قرمزی که توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده عمل شود و هیچ کس حق عبور از این خطوط قرمز را ندارد.

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