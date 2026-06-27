تحلیلگر اسرائیلی: نتانیاهو به قدرت اعتیاد دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ران ادلیست، تحلیلگر و مفسر سیاسی روزنامه «معاریو»، در یادداشتی نوشت دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ با افزایش فشارها بر تل‌آویو، این رژیم را در شرایط دشواری قرار داده است. وی مدعی شد نتانیاهو اگرچه قصد نابودی اسرائیل را ندارد، اما عملکرد او به تضعیف ساختارهای سیاسی و دموکراتیک این رژیم منجر شده و ادامه این روند، فرسایش تدریجی امنیت، اقتصاد و نظام سیاسی را در پی خواهد داشت.

ادلیست با اشاره به سخنان اخیر نتانیاهو، او را «معتاد به قدرت» توصیف کرد و مدعی شد هدف اصلی جنگ‌های اخیر، نه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، بلکه حفظ برتری منطقه‌ای اسرائیل بوده است. به گفته وی، تهدید هسته‌ای ایران بیش از آنکه عامل اصلی درگیری‌ها باشد، به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و امنیتی دولت نتانیاهو تبدیل شده است.

این تحلیلگر اسرائیلی همچنین نوشت که با وجود حملات گسترده به ایران، تهران همچنان جایگاه مهمی در معادلات منطقه‌ای دارد و تحولات اخیر نشان داده است که اهداف اعلام‌شده تل‌آویو محقق نشده‌اند. وی در پایان خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق رسمی برای بررسی تصمیمات مربوط به جنگ‌های اخیر شد و تأکید کرد که دولت اسرائیل باید درباره سیاست‌های خود در قبال تحولات منطقه پاسخگو باشد.

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