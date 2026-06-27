به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمعی با حضور گسترده شهروندان، شخصیت‌های ملی و اسلامی و در شرایط امنیتی دشوار ناشی از حملات مستمر به نوار غزه برگزار شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌ها و نمادهای جبهه‌های مختلف مقاومت و سر دادن شعارهایی در حمایت از وحدت میدان‌ها، بر ضرورت همبستگی کشورهای منطقه در برابر آنچه «پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی» خواندند، تأکید کردند. همچنین در این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و هنری با محوریت مقاومت، هویت و پایبندی به آرمان فلسطین اجرا شد.

«حسن لافی» تحلیلگر سیاسی فلسطینی در حاشیه این مراسم اظهار داشت آگاهی عمومی در جهان عرب و اسلام نسبت به دشمن اصلی منطقه افزایش یافته و تحولات پس از هفتم اکتبر این واقعیت را آشکارتر کرده است. وی با تأکید بر اینکه این شناخت باید به اقدام عملی منجر شود، خواستار هماهنگی بیشتر جبهه‌های مقاومت برای مقابله با چالش‌های مشترک شد.

از سوی دیگر، «رامز حلبی» از رهبران جنبش جهاد اسلامی با اشاره به تلفات گسترده مردم غزه، تأکید کرد که این باریکه با وجود خسارت‌های سنگین همچنان بر گزینه مقاومت پایبند است. وی گفت مردم فلسطین با وجود شرایط سخت، در سرزمین خود استوار خواهند ماند و محور مقاومت را تنها مسیر دستیابی به پیروزی و حفظ کرامت ملت فلسطین می‌دانند.

همزمان، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۹۱ شهید و ۱۷۳ هزار و ۲۱۹ زخمی رسیده است. این وزارتخانه همچنین از انتقال هفت شهید جدید به بیمارستان‌ها طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد پس از برقراری آتش‌بس نیز صدها فلسطینی در حملات جدید جان باخته یا زخمی شده‌اند.

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