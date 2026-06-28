محافل معارفی و عزاداری دهه دوم محرم در حرم بانوی کرامت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل معارفی و سوگواری حرم بانوی کرامت در دهه دوم محرم از ۵ تا ۱۴ تیر از سوی روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر اعلام شد.

مراسم صبح جمعه ۵ تیر با سخنرانی حجت الاسلام مصطفی اشراقی و قرائت دعای ندبه با نوای رسول محمدی، شنبه با سخنرانی حجت الاسلام محمد حاج ابوالقاسم، یکشنبه تا چهارشنبه قرائت سوره مبارکه فتح، پنجشنبه قرائت زیارت عاشورا، جمعه قرائت دعای ندبه با نوای حجت الاسلام شهاب امانتچی و شنبه و یکشنبه نیز با قرائت سوره مبارکه فتح در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

محافل قبل از اذان ظهر در دهه دوم محرم جمعه ۵ تیر با مداحی سید مهدی موسوی و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بندانی نیشابوری و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه و همچنین از روز شنبه ۶ تیر تا ۱۴ تیرماه به مدت ۹ روز، شرح آیات احکام توسط حجج اسلام مجید حیدری فر، علی خلیل پور، محمد صالحی، محمد اسماعیل خورشیدی، حسن محمودی، میثم حمیدی نیک، محمد هادی فرزانه، محمد صادق کفیل، محمد ابراهیم کفیل و همچنین با مداحی آقایان مهدی حیدرزاده؛ علیرضا زنگی، حسن ابوالقاسمی، محمد علی عالمی، محمد مروج، ابوالفضل ناظم، حسین فخار، غلامحسین حاجی قربانی و حسن نعیمی برگزار و همچنین دعای ۱۴ صحیفه سجادیه نیز قرائت خواهد شد.

مراسم بعد از نماز ظهر جمعه ۵ تیر با سخنرانی حجت الاسلام جعفر واضحی و مداحی حسین اردستانی، شنبه با سخنرانی حجت الاسلام یاسین حسین زاده و مداحی محمد وفانیا و از روز یکشنبه به مدت ۸ روز با مداحی سید ناصر آبیار، احمد ولی، سید رضا جدا، محمد جعفری، جواد اشعری، محمد رضا شمس آبادی، حسن شالبافان و مهدی تدینی برگزار می شود.

محافل عصرگاهی نیز قبل از اذان مغرب از روز جمعه به مدت ۱۰ روز با سخنرانی حجج اسلام، محمد حسین مبینی ۱ روز همراه با قرائت زیارت آل یاسین با نوای سید محمد حسینی، سید علی خوش نظر ۳ روز، مرتضی وافی ۵ روز و محمد زرسنج ۱ روز و همچنین با مداحی حسن نعمتی، حمید محمدی، محمد حسین حیدری، سید احمد حسینی نژاد، سید حسین ضیایی، وحید خیابانی، مجید طیبی، مرتضی علیزاده و محمدمهدی بابایوسفی برگزار خواهد شد.

محافل شبانگاهی حرم بانوی کرامت در دهه دوم محرم از جمعه تا سه‌شنبه به مدت ۵ شب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی حنیف طاهری و از چهارشنبه به مدت ۴ شب با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی و مداحی سجاد محمدی و یک شب پایانی دهه با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر حیدری‌کاشانی و مداحی سجاد محمدی برگزار می‌شود.

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