مرکز خبرنگاران افغانستان بازداشت مدیران تلویزیون تمدن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز خبرنگاران افغانستان با صدور بیانیهای، بازداشت محمد رحمتی، مدیر مسئول و محمدرضا احسانی، کارمند تلویزیون تمدن توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان را به شدت محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قیدوشرط آنها و بازگشایی این رسانه شد.
تلویزیون تمدن ۵ روز پیش (۲ تیر ۱۴۰۴) توسط نیروهای وزارت عدلیه طالبان پلمب شد. این رسانه در بیانیهای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد، اعلام داشت که محمد رحمتی و محمدرضا احسانی بدون حکم قضایی و بدون اعلام اتهام، به دستور وزارت عدلیه بازداشت و در سلول انفرادی نگهداری میشوند. تمدن هشدار داد که وضعیت سلامتی محمد رحمتی رضایتبخش نیست و هرگونه اتفاق ناگواری در این زمینه، مسئولیت آن بر عهده وزارت عدلیه حکومت طالبان خواهد بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان افزود: محمدجواد محسنی، رئیس تلویزیون تمدن، اعلام کرده است که افراد ناشناس تجهیزات رسانه را نیز مصادره و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند. به گفته یک منبع در این تلویزیون، بازداشت این دو نفر پس از انتشار خبر یورش نیروهای طالبان و تعطیلی رسانه در شبکههای اجتماعی انجام شده است.
این مرکز تأیید کرد که مقامهای طالبان تاکنون هیچ توضیح رسمی در مورد دلایل بستن تلویزیون تمدن و بازداشت کارمندان آن ارائه نکردهاند. پیش از این، در ماه خرداد ۱۴۰۳ نیز نیروهای وزارت عدلیه با یورش به ساختمان این رسانه، کارمندان را توهین و تحقیر کرده و تعدادی از وسایل نقلیه آن را مصادره کردند. وزارت عدلیه مدعی بود که تمدن متعلق به حزب ممنوعه «حرکت اسلامی افغانستان» است و به همین دلیل حق فعالیت ندارد. این وزارتخانه همچنین حوزه و دانشگاه خاتمالنبیین(ص) را نیز متعلق به این حزب دانسته و آنها را در زمینهای غصبی دولتی اعلام کرده بود.
به گفته این موسسه مردمی، محسنی این ادعاها را رد کرده و تأکید کرد که روند قضایی ادعای مربوط به زمین هنوز در محکمه ویژه به پایان نرسیده است. او افزود که آیتالله محمد آصف محسنی، بنیانگذار تمدن، مدرسه و دانشگاه خاتمالنبیین(ص)، دو سال پیش از بازگشت طالبان به قدرت درگذشته و سالها قبل از هرگونه فعالیت سیاسی کنارهگیری کرده بود.
مرکز خبرنگاران افغانستان با اشاره به اینکه از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود ۳۰۰ خبرنگار و کارمند رسانهای بازداشت شدهاند و دستکم هفت نفر هنوز در زندان هستند، از حکومت طالبان خواست تا این محدودیتها را بردارد و اجازه دهد رسانهها بدون تهدید و هراس به فعالیت خود ادامه دهند.
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