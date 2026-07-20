به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حدائق، در مراسم سوگواری حضرت رقیه(س) در جمع زائران حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) که با حضور گسترده زائران و عزاداران در حرم مطهر حضرت احمدبن‌موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با بیان اینکه مجالس عزای اهل‌بیت(ع) محل نزول برکات الهی و جلب رضایت قلب مقدس حضرت ولی‌عصر(عج) است اظهار داشت: این محافل نورانی، انعکاس ارادت عاشقان حسینی به محضر مقدس حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و خاندان مطهر ایشان است و امید داریم خداوند همه حاضران را از برکات این مجلس بهره‌مند سازد.

حجت الاسلام والمسلمین حدائق با اشاره به مقام والای امامزادگان مدفون در حرم مطهر شاهچراغ(ع)، از جمله حضرت احمدبن‌موسی(ع)، حضرت سیدمیرمحمد(ع) و دیگر امامزادگان و شهدا، افزود: این مجالس، یادآور اخلاص گذشتگان و بانیانی است که عمر خود را در راه احیای فرهنگ عاشورا صرف کردند و امروز ما وظیفه داریم این مسیر نورانی را با معرفت و بصیرت ادامه دهیم.

قائم‌مقام بنیاد مهدویت استان فارس با بیان اینکه ماه محرم و صفر سفره کرامت اباعبدالله الحسین(ع) برای همه اقشار جامعه است، تصریح کرد: در سپاه امام حسین(ع) برای همه الگو وجود دارد؛ از طفل شیرخواره تا پیرمرد مجاهد، از دختر خردسال تا بانوی صبور و پیام‌آور کربلا، این تنوع نقش‌ها نشان می‌دهد که هرکس در هر سن و جایگاهی می‌تواند در مسیر حق و مقاومت حضور داشته باشد.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب کبری(س) در حفظ پیام عاشورا گفت: اگر کسی در کربلا حق داشت بر مصائب گریه کند، آن حضرت زینب(س) بود؛ اما ایشان با صبر و عزت، پیام عاشورا را روایت کرد و اجازه نداد حقیقت قیام امام حسین(ع) در میان گردوغبار حوادث گم شود.

عضو جامعه روحانیت شیراز ادامه داد: درس بزرگ محرم برای جامعه امروز ما، درس عزت، مقاومت و روایت‌گری حق است، همان‌گونه که حضرت زینب(س) در سخت‌ترین شرایط، پیام امام حسین(ع) را به گوش تاریخ رساند، امروز نیز وظیفه ماست که در برابر تحریف‌ها، روایت صحیح و روشن از حقیقت دین و انقلاب ارائه کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حکایات اخلاقی و تاریخی، از جمله داستان سلطان محمود غزنوی و گدا، این نمونه‌ها را نشانه‌ای از اثر تربیتی مجالس اهل‌بیت(ع) دانست و تأکید کرد: مجالس عزای حسینی، مدرسه انسان‌سازی است؛ مدرسه‌ای که در آن درس بندگی، توبه، کرامت، ایثار و اصلاح‌گری به انسان‌ها آموخته می‌شود.