به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اخیر به دنبال حملات وحشیانه نیروهای متجاوز آمریکایی از مبدا اردن پاسخ های درخوری را علیه این پایگاه ها داد و بیانیه هایی را خطاب به مردم اردن در خصوص آگاه سازی آنها برای مقابله با پایگاه های اشغالگران در این کشور صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه ها خطاب به مردم اردن آمده است: «سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.»

بعد از عملیات موفقیت آمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پایگاه آمریکا در اردن روابط عمومی سپاه پاسداران در این خصوص برای قدردانی از مردم اردن بیانیه ای صادر کرد:« مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن، با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد. ...با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید. هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید».

«سیدرضا صدرالحسینی» کارشناس غرب آسیا در گفت‌وگو با ابنا با اشاره به تاثیر بیانیه های اخیر سپاه پاسداران خطاب به مردم شریف اردن اظهار داشت : بخش قابل توجهی از جمعیت اردن را فلسطینی هایی تشکیل می دهند که از سرزمین مادری خود آواره شدند و نگاه ضد صهیونیستی دارند و به خوبی می دانند که رژیم صهیونیستی مورد حمایت آمریکایی ها هستند، با این مقدمه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رسالت جهانی کردن انقلاب اسلامی و اسلام جهادی همواره تلاش کرده شرایطی در منطقه ایجاد شود که آمریکایی ها نتوانند به راحتی معادلات سیاسی و امنیتی منطقه را با پیروزی، موفقیت و با سنگین کردن کفه سمت رژیم صهیونیستی هدایت کند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه رؤوسای دولت های منطقه به دلیل وابستگی شدیدی که به آمریکا دارند در تمام سیاست‌های منطقه ای آمریکا که اصل و محور آن تامین امنیت و قدرت رژیم صهیونیستی است شریک هستند، بر این اساس با عنایت به اشراف اطلاعاتی دقیق سپاه از مبدا شلیک ها با وجود شهادت ۱۶۸ کودک دبستان مدرسه شجره طیبه میناب و جنایات متعددی که آمریکا طی جنگ ۴۰ روزه از شلیک موشک ها یا پرواز هواپیماها از مبدا اردن انجام می شد پاسخ نظامی درخوری به این جنایات داده شد.

وی با اهمیت آگاهی بخشی به مردم منطقه در شرایط کنونی توضیح داد: البته پاسخ نظامی یک طرف قضیه است و آن بسیار با اهمیت است و سپاه پاسداران با دقت بسیار زیاد موشک ها پاسخ نظامی لازم را به مبدا این شلیک ها داد، اما بحث اساسی آگاه کردن ملت های منطقه از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی و تاثیرات حضور مداوم آنها در این منطقه است. بر این اساس سپاه پاسداران با صدور بیانیه هایی در حقیقت وارد جبهه منطقه‌ای جهاد تبیین شده است و این موضوع یک ظرافتی دارد؛ که ما اصابت های موشک های خود را برای تنبیه متجاوز انجام می دهیم و از طرف دیگر به دنبال آگاه سازی و تبیین مسائل برای حرکت های مردمی علیه حاکمیت وابسته آنها هستیم.

صدرالحسینی تصریح کرد: در واقع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور این بیانیه ها رسالت بین المللی خودش را برای آگاه کردن مناطق مختلف مصروف می دارد. به عبارت دیگر، این یک پیوست جنگ نرمی است به جنگ سخت سپاه پاسداران برای افزایش امنیت منطقه و ملت ایران.

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: در حقیقت حملات موشکی کاربرد و تاثیرات خودش را دارد و تبیین مسائل برای آگاهی و خیزش مردم تاثیرات ویژه خودش را دارد و در واقع هر دو مکمل هم هستند. سپاه پاسداران با یک نگاه وسیع، جامع و عمیق در کنار دفاع از امنیت و منافع جمهوری اسلامی برای زدودن دستان پلید آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه نیز در حال آگاه کردن مردم منطقه هست.

وی در خصوص نقش مردم اردن در برچیدن پایگاه های آمریکایی در این کشور گفت: در واقع مردم اردن که اکثریتشان فلسطینی هستند و با اسرائیل ضدیت و دشمنی دارند در حمایت از مردم غزه در ۷ اکتبر و بعد از عملیات پیروزمندانه طوفان الاقصی به طور مستمر از مردم غزه حمایت می کردند.

بنابراین در حال حاضر از آنها انتظار می رود که بر علیه نظام حاکم وابسته به آمریکا و پایگاه های آمریکا این حرکت را انجام دهند و باید پایگاه های آمریکایی از کشورشان برچیده شود تا بدین وسیله امنیت، ثبات، صلح و برادری در منطقه جاری شود، چرا که حضور نیروهای متجاوز آمریکایی در قالب پایگاه های نظامی در هر کشوری که باشند به مفهوم تولید، تکثیر و انتشار اختلاف بین مردم مسلمان منطقه است.

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