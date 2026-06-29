به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که حق خود را برای پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی محفوظ می‌داند.

حزب‌الله لبنان با متهم کردن اسرائیل به نقض مکرر آتش‌بس، اعلام کرد ارتش این رژیم همچنان به اقدامات نظامی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

طبق گزارش الجزیره، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد اسرائیل با انفجار در شهرک مجدل زون و انجام حملات هوایی به شهر نبطیه و مناطق میفدون و فرون، آتش‌بس را نقض کرده است. این جنبش همچنین اسرائیل را به تخریب ساختمان‌های مسکونی در شهرک‌های طیبه و حداثا و پرتاب بمب‌های صوتی در نزدیکی غیرنظامیان در برج قلاویه و برعشیت متهم کرد.

حزب‌الله این اقدامات را «نقض آشکار» توافق آتش‌بس دانست و تأکید کرد که تاکنون به تعهدات خود در قبال این توافق پایبند بوده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که حزب‌الله تمامی نقض‌های اسرائیل را زیر نظر دارد و ضمن ثبت و مستندسازی آنها، حق خود برای دفاع از لبنان و مردم این کشور را محفوظ می‌داند.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه یک شنبه در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، اهدافی را در مناطق مختلف لبنان بمباران کرد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن تایید حمله هوایی ارتش این رژیم به جنوب لبنان در شامگاه یک‌شنبه اعلام کرد که پیش از حمله آمریکا را در جریان آن قرار داده است.

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