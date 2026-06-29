به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توافق امضاشده میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، موجی از واکنش‌های سیاسی و مردمی را در لبنان به دنبال داشته است؛ واکنش‌هایی که از وجود شکاف عمیق در فضای سیاسی این کشور و مخالفت طیف گسترده‌ای از احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های لبنانی با این توافق حکایت دارد. مخالفان، این توافق را مغایر با حاکمیت ملی، تثبیت‌کننده منافع رژیم صهیونیستی و زمینه‌ساز مخاطرات سیاسی و امنیتی برای لبنان دانسته‌اند؛ موضوعی که با روایت حامیان توافق درباره وجود اجماع داخلی بر سر آن همخوانی ندارد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این توافق را «ذلت و ننگ» خواند و آن را فاقد هرگونه اعتبار دانست. وی تأکید کرد که مشروط کردن عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی به خلع سلاح مقاومت، عبور از همه خطوط قرمز است و حزب‌الله با استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی، بین‌المللی و عربی، اجرای بند نخست تفاهم، یعنی خروج کامل رژیم صهیونیستی از لبنان، را پیگیری خواهد کرد.

جنبش امل نیز با صدور بیانیه‌ای، توافق را «نامتوازن» توصیف کرد و اعلام داشت که بیشتر بندهای آن در راستای تأمین منافع رژیم صهیونیستی تنظیم شده و با منافع ملی لبنان در تعارض است. این جنبش همچنین تأکید کرد که توافق مزبور نه از حاکمیت لبنان صیانت می‌کند و نه می‌تواند مبنای یک توافق عادلانه باشد.

ولید جنبلاط، رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقی‌خواه، این توافق را از نظر ظاهری سه‌جانبه اما از نظر محتوا کاملاً یک‌جانبه ارزیابی کرد و نسبت به نادیده گرفته شدن توافق آتش‌بس هشدار داد. طلال ارسلان، رئیس حزب دموکرات لبنان، نیز آن را توافقی نامتوازن دانست که به گفته وی، اشغالگری را مشروعیت می‌بخشد، حاکمیت لبنان را نقض می‌کند و زمینه‌ساز فتنه داخلی خواهد شد.

جریان آزاد ملی نیز با انتقاد از مفاد توافق، اعلام کرد که در متن آن هیچ اشاره صریحی به خروج رژیم صهیونیستی از سرزمین‌های اشغالی و جدول زمانی اجرای آن نشده و استفاده از عبارت «استقرار مجدد» تنها بر ابهامات توافق افزوده و امکان ادامه اشغالگری را برای اسرائیل فراهم می‌کند. این جریان همچنین حذف توافق آتش‌بس از متن را یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف توافق دانست و هشدار داد که هر توافقی که از اجماع ملی برخوردار نباشد و موجب شکاف داخلی شود، می‌تواند لبنان را به سمت تنش و فتنه سوق دهد. جبران باسیل، رئیس این جریان، نیز ضمن دعوت به برخورد مسئولانه با این موضوع، تأکید کرد که باید آزادسازی سرزمین، تقویت دولت و تضمین خروج کامل رژیم صهیونیستی در اولویت قرار گیرد.

اسامه سعد، نماینده پارلمان، این توافق را «نفرین» توصیف کرد و با اشاره به فراهم بودن زمینه‌های فتنه و دام‌های رژیم صهیونیستی، بر ضرورت حفظ انسجام جبهه داخلی تأکید کرد. حلیمه قعقور، دیگر نماینده پارلمان، نیز با انتقاد از بندی که لبنان را از هرگونه اقدام سیاسی و حقوقی علیه رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی بازمی‌دارد، این توافق را «لغزشی بزرگ و خطرناک» خواند.

جماعت اسلامی لبنان نیز اعلام کرد که هر توافقی باید بر حفظ کامل حاکمیت، خروج کامل رژیم صهیونیستی از تمامی سرزمین‌های اشغالی، توقف تجاوزها، آزادی اسرا و بازگشت امن آوارگان استوار باشد. این جریان تأکید کرد که تصمیم جنگ و صلح باید صرفاً در چارچوب نهادهای قانونی لبنان اتخاذ شود و هرگونه بحث درباره انحصار سلاح در اختیار دولت نباید تحت فشار اشغالگری یا تهدید صورت گیرد. جماعت اسلامی همچنین نسبت به مشروط شدن خروج رژیم صهیونیستی به شروط امنیتی یا محدود شدن حق لبنان برای دفاع مشروع از خود هشدار داد و خواستار خروج کامل اشغالگران بر اساس جدول زمانی مشخص و با تضمین‌های الزام‌آور بین‌المللی و عربی شد.

«هیئت علمای مسلمان لبنان» نیز مخالفت خود را با هر توافقی که مشروعیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، زمینه عادی‌سازی روابط را فراهم کند، خروج کامل اشغالگران از لبنان را تضمین نکند یا به نوعی قیمومت خارجی بر لبنان مشروعیت ببخشد، اعلام و از مجلس نمایندگان خواست این توافق را رد کند.

طبق گزارش الاخبار در کنار این مخالفت‌ها، برخی جریان‌های سیاسی از توافق حمایت کردند. سمیر جعجع، رئیس حزب «نیروهای لبنانی»، آن را مهم‌ترین اقدام سیاسی دولت لبنان در پنجاه سال گذشته برای خروج کشور از بحران‌های موجود توصیف کرد. سامی الجمیل، رئیس حزب کتائب، نیز توافق را یک «دستاورد» دانست، هرچند اجرای آن را چالش اصلی عنوان کرد. فؤاد مخزومی، نماینده پارلمان، این توافق را گامی تاریخی برای دستیابی به صلح، تثبیت اقتدار دولت و انحصار سلاح در اختیار آن ارزیابی کرد. مارک ضو نیز از توافق حمایت کرد و وضاح الصادق آن را «پیروزی برای لبنان» خواند.

در مقابل، حزب سوری قومی اجتماعی این توافق را «جنایتی غیرقابل توجیه» و مشابه توافق ۱۷ مه دانست و اعلام کرد که مفاد آن حاکمیت ملی را تضعیف کرده و کشور را به سوی فتنه سوق می‌دهد. این حزب همچنین تأکید کرد که هیچ‌کس حق ندارد حتی از یک وجب از خاک لبنان صرف‌نظر کند یا آن را تحت هر نوع اشغال قرار دهد و نسبت به استفاده از نیروهای خارجی علیه مردم لبنان هشدار داد.

حنا غریب، دبیرکل حزب کمونیست لبنان، نیز مخالفت خود را با این توافق اعلام و تأکید کرد که همان‌گونه که این حزب با توافق ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی مخالفت کرده بود، اکنون نیز توافقی را که به گفته وی نماد تسلیم و سازش است، نمی‌پذیرد. وی تصریح کرد که هیچ صلحی با «رژیم آپارتاید و نسل‌کشی» امکان‌پذیر نیست و خواستار اتحاد همه جریان‌ها برای لغو این توافق شد.

جنبش «شهروندان و شهروندات در یک دولت» نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که متن توافق از سوی ایالات متحده و با هدف جبران پیامدهای سیاسی تصمیم دونالد ترامپ برای توقف جنگ علیه ایران و خارج شدن رژیم صهیونیستی از روند اصلی مذاکرات تدوین شده و هزینه آن را مردم لبنان می‌پردازند. این جنبش همچنین با هشدار نسبت به خطر بروز فتنه داخلی، تشکیل دولتی جدید و مسئولیت‌پذیر را شرط اصلی عبور از شرایط کنونی دانست و تأکید کرد که جلوگیری از تشدید شکاف‌های داخلی باید در اولویت همه نیروهای سیاسی لبنان قرار گیرد.

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