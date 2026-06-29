شهرداران فرون و زوطر الغربیه: هیچ نیروی اشغالگر اسرائیلی در داخل دو شهر حضور ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن بزی، شهردار فرون، و عبد عزالدین، شهردار زوطر الغربیه، در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» اعلام کردند که برخلاف ادعاهای رژیم صهیونیستی، هیچیک از دو شهر در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار ندارد و سخن گفتن از عقبنشینی و تحویل این مناطق به ارتش لبنان در قالب آنچه رژیم صهیونیستی «مناطق آزمایشی» مینامد، فاقد مبنای میدانی است.
بزی با اشاره به استقرار ارتش لبنان و نیروهای یونیفل در فرون، گفت ساکنان این شهر از نخستین روز اجرای آتشبس به خانههای خود بازگشتهاند. وی افزود شهرداری با هماهنگی وزارت آموزش، مدرسه رسمی شهر را به مرکز اسکان موقت تبدیل کرده و هماکنون ۷۵ خانواده در این مرکز یا در منازل قابل سکونت اقامت دارند. به گفته او، با آغاز روند بازسازی، شمار بیشتری از اهالی به فرون بازخواهند گشت.
شهردار زوطر الغربیه نیز با بیان اینکه این شهر در اشغال رژیم صهیونیستی نیست، اظهار داشت تانکهای ارتش اسرائیل تنها در حاشیه و اراضی میان زوطر الشرقیه و زوطر الغربیه مستقر هستند. وی تصریح کرد که به دلیل نزدیک بودن نیروهای اشغالگر و ورود گاهبهگاه تانکها به برخی محلهها برای عملیات گشتزنی و بازرسی، از ساکنان خواسته شده است تا زمان بهبود شرایط امنیتی، بازگشت خود به شهر را به تعویق بیندازند.
............
پایان پیام
نظر شما