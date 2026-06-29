نویسنده صهیونیست: توافق با لبنان یک «شوخی تلخ» است؛ اسرائیل در وضعیت بسیار بدی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آرییه آغوزی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی صهیونیست، در یادداشتی در پایگاه «زمان اسرائیل» با اشاره به توافق چارچوبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی که با میانجیگری آمریکا شکل گرفته است، نوشت این توافق بیش از آنکه یک صلح واقعی باشد، چارچوبی تدریجی برای کاهش تنش‌هاست و اجرای آن به شروطی همچون خلع سلاح حزب‌الله و واگذاری کنترل مناطق جنوبی به ارتش لبنان وابسته شده است. وی تأکید کرد که این شروط همچنان محقق نشده و اختلاف‌ها درباره زمان‌بندی، مرزها و حضور نظامیان اسرائیلی پابرجاست.

این نویسنده صهیونیست، حزب‌الله را مهم‌ترین مانع اجرای توافق دانست و مدعی شد که دولت لبنان کنترل کامل بر سراسر کشور ندارد و ارتش این کشور نیز توانایی مقابله با حزب‌الله را ندارد. به اعتقاد وی، آمریکا برای ثبت یک موفقیت سیاسی در کارنامه خود، این توافق را پیش برده، اما دستاوردهای ادعایی آن تنها روی کاغذ وجود دارد و واقعیت‌های میدانی با آن همخوانی ندارد.

آغوزی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت رژیم صهیونیستی، وضعیت این رژیم را «بسیار بد» توصیف کرد و مدعی شد که توافق‌های تحمیل‌شده از سوی آمریکا ارزشی فراتر از کاغذی که بر آن نوشته شده‌اند ندارند. وی همچنین با اشاره به موضع اخیر شیخ نعیم قاسم درباره این توافق، آن را نشانه‌ای دیگر از ناکارآمدی این روند دانست و هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت کنونی و تشکیل نشدن دولتی کارآمد پس از انتخابات، رژیم صهیونیستی با بحران‌های بزرگ‌تر و پیامدهای سنگین‌تری روبه‌رو خواهد شد.

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