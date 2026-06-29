به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولید جنبلاط در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که توافق آتش‌بس ۱۹۴۹، اساس روابط میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی است و همچنین بخشی جدایی‌ناپذیر از توافق طائف محسوب می‌شود. وی با انتقاد از مسئولان مذاکره‌کننده، اظهار داشت که مذاکره‌کنندگان مستقر در کاخ بعبدا و مشاوران دولت در مقر نخست‌وزیری، این توافق را نادیده گرفته و حتی عملاً آن را از روند مذاکرات حذف کرده‌اند.

جنبلاط در ادامه، این رویکرد را مغایر با مبانی حقوقی و سیاسی حاکم بر روابط لبنان با رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت توجه به اسناد و توافقات رسمی در هرگونه مذاکره یا تصمیم‌گیری مرتبط با این پرونده تأکید کرد.

توافق آتش‌بس سال ۱۹۴۹ میان لبنان و رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۱۹۴۸ به امضا رسید، اما به گفته منابع لبنانی، رژیم اشغالگر هرگز به مفاد آن پایبند نبوده و طی دهه‌های گذشته با اشغال بخش‌هایی از خاک لبنان و انجام حملات نظامی، کشتار غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و آواره‌سازی مردم، بارها این توافق را نقض کرده است.

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