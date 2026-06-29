به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشروح بیانیه مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بین الملل حوزه‌های علمیه و مبلغان بین‌المللی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ یُبَلّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

سلام بر محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر؛ و سلام بر سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) که با نهضت جاودانه خود، بذر حریت، آزادگی و عزت را در کالبد تاریخ و جان بشریت کاشت. مکتب عاشورا به ما آموخت که در منطق اسلام، خون بر شمشیر پیروز است و آزادگی، والاترین گوهری است که انسان می‌تواند در برابر طواغیت زمان از آن پاسداری کند.

در دوران معاصر، این روح حماسه‌ساز حسینی بار دیگر با ندای الهی و بت‌شکنِ حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) تجلی یافت. ایشان با تکیه بر قدرت لایزال الهی، هیمنه پوشالی قدرت‌های مادی را در هم شکست و به مستضعفان و آزادگان جهان نشان داد که عزت و اقتدار حقیقی، تنها در سایه ایستادگی در مسیر حق و نفی سلطه مستکبران به دست می‌آید. این پرچم برافراشته، در رهبری حکیمانه و مجاهدت خستگی‌ناپذیر امام شهید حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، تداوم یافت و به الهام‌بخش ملت‌ها و جریان‌های مقاومت در گستره جهان اسلام و فراتر از آن تبدیل شد و ان شاء لله با زعامت حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) این پرچم به دست صاحب اصلی خود، حضرت حجت (سلام الله علیه) خواهد رسید.

امروز، جهان بیش از هر زمان دیگری شاهد تقابل آشکار جبهه حق و باطل است. بیداری بی‌سابقه وجدان‌های بشری در سراسر گیتی، از خیزش‌های حق‌طلبانه در قلب کشورهای غربی تا ایستادگیِ تاریخ‌ساز و خون‌های پاکِ بر زمین ریخته شده در غزه و فلسطین، نشان می‌دهد که پیام رهایی‌بخش اسلام مرزها را درنوردیده است. در این میان، تجاوز نظامی اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز بار دیگر نشان داد که اراده ملت‌های مؤمن و جبهه مقاومت، قادر است معادلات قدرت را دگرگون سازد و افسانه شکست‌ناپذیری مستکبران را فرو ریزد. بشریت امروز تشنه عدالت است و استکبار جهانی، وحشت‌زده از این بیداری، دست به هر جنایتی می‌زند؛ اما مقاومت امت اسلامی نویدبخش طلوع خورشید آزادی است.

در امتداد این مسیر نورانی، خط سرخ شهادت همچنان پرفروغ و راهگشاست. مبلغان بین‌المللی حوزه‌های علمیه با درک رسالت خطیر تاریخی خود، از تمامی مسلمانان غیور، امت یکپارچه اسلامی و همه آزادگان جهان در هر گوشه از کره خاکی دعوت می‌نمایند تا در مراسمات باشکوه بدرقه و وداع با «امام شهید» حضوری حماسی و دشمن‌شکن داشته باشند.

حضور در بدرقه این امام شهید یک مانور بین‌المللی از قدرت و عزت اسلام است. این حضور، بیعتی دوباره با آرمان‌های مقاومت، فریادی رسا بر سر ظالمان زمان، و گامی استوار در مسیر رهایی انسان از نظام سلطه و مناسبات تحمیلی استکبار جهانی است. بیایید با وحدت و همدلی در این ایام حسینی، پیام اقتدار، مظلومیتِ مقتدرانه و شکوهِ مکتب شهادت را به گوش جهانیان برسانیم و به فرعونیان زمان ثابت کنیم که پرچم سرخ مقاومت تا قیام منجی عالم بشریت (ارواحنا فداه) هرگز بر زمین نخواهد افتاد.



والسلام علی من اتبع الهدی

مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بین الملل حوزه‌های علمیه

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