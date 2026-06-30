گفتمان مقاومت و تمدن‌ اسلامی رهبر شهید، مسیر رهایی امت اسلام از سلطه استکبار را ترسیم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهادت حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، بازتاب گسترده‌ای در میان علما، اندیشمندان و فعالان جهان اسلام، به‌ویژه در پاکستان، داشته است. بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی پاکستان، ایشان را نه‌تنها رهبر انقلاب اسلامی ایران، بلکه نماد مقاومت، عزت اسلامی و یکی از مهم‌ترین منادیان وحدت امت اسلامی در عصر معاصر می‌دانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید شفقت حسین شیرازی، مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان و رئیس مجلس علمای امامیّه پاکستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، با تبیین ابعاد شخصیتی و فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد که ایشان با گفتمان مقاومت، استقلال و تمدن‌سازی اسلامی، مسیر رهایی امت اسلامی از سلطه قدرت‌های استکباری را ترسیم کردند.

وی همچنین با اشاره به پیوندهای عمیق ایران و پاکستان، این دو کشور را دارای نقشی راهبردی در آینده جهان اسلام دانست و بر ضرورت تقویت همکاری‌های علمی، فرهنگی و سیاسی میان ملت‌های اسلامی تأکید کرد.

دشمنان اسلام از اتحاد ایران و پاکستان بیم دارند

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی با اشاره به پیوندهای تاریخی و عمیق میان ایران و پاکستان اظهار داشت: ایران و پاکستان دو کشور برادر، همسایه و اسلامی هستند که میان ملت‌های آن‌ها از قرن‌ها پیش روابط عمیق دینی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی برقرار بوده است.

وی افزود: پاکستان نیز بر پایه کلمه توحید «لا اله الا الله» و به نام اسلام شکل گرفت و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نظامی اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) نیز بر پایه پیوند عمیق ملت ایران با اسلام به پیروزی رسید.

مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان تصریح کرد: دشمنان اسلام از رابطه اخوت و ایمانی میان این دو ملت هراس دارند و همواره درصدد آسیب رساندن به این پیوند هستند؛ زیرا ایران و پاکستان ظرفیت آن را دارند که در مسیر وحدت امت اسلامی نقشی تعیین‌کننده ایفا کنند.

وی ادامه داد: اگر امت اسلامی متحد شود، سلطه کسانی که منابع و ظرفیت‌های جهان اسلام را غارت می‌کنند و با اسلام دشمنی دارند، پایان خواهد یافت. از همین رو، قدرت‌های استکباری همواره تلاش کرده‌اند وحدت امت اسلامی را از بین ببرند و با بهانه‌های مختلف میان کشورهای اسلامی فتنه ایجاد کنند.

آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان آشکار امت اسلامی هستند

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی دشمنان آشکار اسلام و امت اسلامی هستند؛ همان‌هایی که امنیت و ثبات منطقه را نابود کرده‌اند. جنایات آنان در فلسطین، لبنان، عراق، یمن، لیبی و همچنین تجاوزهای مکرر علیه ایران، گواه روشن اسلام‌ستیزی آنان است.

وی تأکید کرد: جنگی که علیه ایران تحمیل شده، در واقع اعلان جنگ علیه تمام جهان اسلام است؛ زیرا ایران خط دفاعی مستحکم امت اسلامی به‌شمار می‌آید.

این عالم برجسته پاکستانی افزود: ایران محور و مرکز مقاومت اسلامی علیه دشمنان اسلام و قدرت‌های اشغالگر است؛ مقاومتی که غرور و تکبر قدرت‌های استکباری را در هم شکسته است.

شهید آیت‌الله خامنه‌ای راه نجات امت را نشان داد

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی تصریح کرد: شهید امت، حضرت امام خامنه‌ای(قدس سره)، با بیانات، مواضع، اقدامات عملی و در نهایت شهادت خود، راه رهایی امت اسلامی و آزادگان جهان از سلطه قدرت‌های جنایتکار استکباری را نشان دادند.

وی افزود: ایشان به امت اسلامی آموختند که راه مقاومت، همان راه عزت، کرامت و استقلال است.

رهبر شهید انقلاب بر تمدن‌سازی اسلامی تأکید داشت

رئیس مجلس علمای امامیّه پاکستان در ادامه اظهار داشت: دشمنان اسلام جنگ‌های مختلفی را علیه امت اسلامی به راه انداخته‌اند؛ از جنگ ترکیبی و نرم گرفته تا جنگ هویتی، فرهنگی و حتی جنگ نظامی و امنیتی.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهید امت امام خامنه‌ای(قدس سره)، همواره بر آمادگی امت اسلامی در تمامی جبهه‌ها، مقابله با هجمه دشمنان، تقویت پیوند با اسلام و حرکت در مسیر تمدن‌سازی اسلامی تأکید داشتند.

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی افزود: اسلام دینی است که راه‌حل تمام مشکلات امت اسلامی در آن نهفته است و آموزه‌های قرآن و اسلام، مسیر نجات امت را ترسیم می‌کنند.

مسئول امور خارجه مجلس وحدت مسلمین پاکستان ادامه داد: امام شهید امت همواره نسبت به فریب و دروغ تمدن غرب هشدار می‌دادند و مسلمانان را به شناخت درست ماهیت غرب و پرهیز از گرفتار شدن در دام فریب‌های آن دعوت می‌کردند.

همکاری علمی و فرهنگی؛ نیاز امروز جهان اسلام

وی گفت: امام شهید خامنه‌ای همواره بر توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و فکری میان ایران، پاکستان و جهان اسلام تأکید داشتند و ضرورت برداشتن گام‌های عملی در این مسیر را یادآور می‌شدند.

حجت الاسلام دکتر شفقت شیرازی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نهایت استفاده را ببریم و از هر فرصت برای تقویت همکاری‌های اسلامی بهره‌مند شویم تا ملت‌های اسلامی به عزت، افتخار و آینده‌ای روشن دست یابند.

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