به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدجواد محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، در گزارشی از اقدامات این ادارهکل برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده و ابلاغ به مدیران مدارس، ۵۰۰ مدرسه استان بهصورت شبانهروزی برای پذیرش و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم آماده شدهاند.
وی با اشاره به حضور گسترده فرهنگیان در استقبال و خدمترسانی به زائران افزود: آموزش و پرورش استان قم همه ظرفیتهای خود را برای میزبانی شایسته از شرکتکنندگان در این مراسم ملی به کار گرفته و تلاش میکند خدمات رفاهی و پشتیبانی لازم را در اختیار آنان قرار دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم همچنین از اختصاص ۳۴ مدرسه در مسیرهای تشییع به کمیته مردمی خبر داد و گفت: این مدارس برای برپایی موکبها و ایستگاههای صلواتی در نظر گرفته شدهاند تا در کنار سایر مواکب، خدمات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی از زائران را ارائه کنند.
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