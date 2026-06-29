به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی در محفل معارفی و عزاداری شب چهاردهم محرم در حرم بانوی کرامت با اشاره به عوامل و بسترهای شهادت امام حسین علیه‌السلام، اظهار داشت: واقعه کربلا یک رویداد دفعی و اتفاقی نبود، بلکه زمینه‌ها و عللی دست به دست هم دادند تا این فاجعه رقم بخورد.

سخنران حرم مطهر اولین و مهم‌ترین عامل را ظهور بدعت‌ها و از بین رفتن سنت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دانست و گفت: پیامبر(ص) فرمودند اگر به قرآن و عترت تمسک کنید، هرگز گمراه نمی‌شوید. اما در جامعه زمان امام حسین(ع) سنت پیامبر از بین رفته بود و بدعت‌ها جای آن را گرفته بود.

وی کمرنگ شدن دین در جامعه را دومین عامل شهادت امام حسین علیه السلام دانست و افزود: وقتی دین در جامعه کمرنگ شود، غیرت و تعصب دینی از بین می‌رود و مردم به دنبال دنیا می‌روند. امام حسین علیه‌السلام فرمودند مردم بنده دنیا هستند. این دنیاطلبی سبب شد که مردم به راحتی از امام خود دست بکشند و حتی در کشتن ایشان مشارکت کنند.

مؤمنی با اشاره به آیه شریفه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ»، تصریح کرد: دشمنان امروز ما یعنی آمریکا و اسرائیل، ائمه کفر هستند که عهدشکنی می‌کنند و به مقدسات اسلامی جسارت می‌ورزند. وظیفه ما در برابر آنان، ایستادگی و مقابله است. نباید به گفتگو با کسانی امید داشت که هرگز به تعهدات خود وفادار نیستند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به خاطره‌ای از شهید رئیسی، گفت: شهید رئیسی در یکی از دیدارها فرمودند «من اصلاً به فکر دوره دوم نیستم». این جمله دو معنا داشت؛ یکی اینکه ایشان تنها به وظیفه خود عمل می‌کرد و به فکر جایگاه خود نبود و دیگری اینکه شهادت برای ایشان رقم خورده بود.

وی در پایان با بیان اینکه دنیاطلبی سبب می‌شود که انسان به متاع دنیا دل ببندد و از مسیر حق منحرف شود، گفت: امروز وظیفه ما تمسک به قرآن و عترت و مقابله با بدعت‌ها و دنیاطلبی است تا در مسیر حق ثابت‌قدم بمانیم.

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