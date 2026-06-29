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حجت‌الاسلام‌ مؤمنی:

امید داشتن به گفت‌وگو با کسانی که هرگز به تعهدات خود وفادار نیستند غلط است

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳
کد مطلب: 1833187
امید داشتن به گفت‌وگو با کسانی که هرگز به تعهدات خود وفادار نیستند غلط است

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ»، تصریح کرد: دشمنان امروز ما یعنی آمریکا و اسرائیل، ائمه کفر هستند که عهدشکنی می‌کنند و به مقدسات اسلامی جسارت می‌ورزند. وظیفه ما در برابر آنان، ایستادگی و مقابله است. نباید به گفتگو با کسانی امید داشت که هرگز به تعهدات خود وفادار نیستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی در محفل معارفی و عزاداری شب چهاردهم محرم در حرم بانوی کرامت با اشاره به عوامل و بسترهای شهادت امام حسین علیه‌السلام، اظهار داشت: واقعه کربلا یک رویداد دفعی و اتفاقی نبود، بلکه زمینه‌ها و عللی دست به دست هم دادند تا این فاجعه رقم بخورد.

سخنران حرم مطهر اولین و مهم‌ترین عامل را ظهور بدعت‌ها و از بین رفتن سنت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله دانست و گفت: پیامبر(ص) فرمودند اگر به قرآن و عترت تمسک کنید، هرگز گمراه نمی‌شوید. اما در جامعه زمان امام حسین(ع) سنت پیامبر از بین رفته بود و بدعت‌ها جای آن را گرفته بود.

وی کمرنگ شدن دین در جامعه را دومین عامل شهادت امام حسین علیه السلام دانست و افزود: وقتی دین در جامعه کمرنگ شود، غیرت و تعصب دینی از بین می‌رود و مردم به دنبال دنیا می‌روند. امام حسین علیه‌السلام فرمودند مردم بنده دنیا هستند. این دنیاطلبی سبب شد که مردم به راحتی از امام خود دست بکشند و حتی در کشتن ایشان مشارکت کنند.

مؤمنی با اشاره به آیه شریفه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ»، تصریح کرد: دشمنان امروز ما یعنی آمریکا و اسرائیل، ائمه کفر هستند که عهدشکنی می‌کنند و به مقدسات اسلامی جسارت می‌ورزند. وظیفه ما در برابر آنان، ایستادگی و مقابله است. نباید به گفتگو با کسانی امید داشت که هرگز به تعهدات خود وفادار نیستند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به خاطره‌ای از شهید رئیسی، گفت: شهید رئیسی در یکی از دیدارها فرمودند «من اصلاً به فکر دوره دوم نیستم». این جمله دو معنا داشت؛ یکی اینکه ایشان تنها به وظیفه خود عمل می‌کرد و به فکر جایگاه خود نبود و دیگری اینکه شهادت برای ایشان رقم خورده بود.

وی در پایان با بیان اینکه دنیاطلبی سبب می‌شود که انسان به متاع دنیا دل ببندد و از مسیر حق منحرف شود، گفت: امروز وظیفه ما تمسک به قرآن و عترت و مقابله با بدعت‌ها و دنیاطلبی است تا در مسیر حق ثابت‌قدم بمانیم.

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