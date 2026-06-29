به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آمریکا در حال حرکت به سمت بازتعریف راهبرد خود در تولید موشک‌های جنگی است. به‌گونه‌ای که از ساخت تسلیحات پرهزینه و زمان‌بر فاصله بگیرد و به سمت مدل‌هایی ساده‌تر و ارزان‌تر حرکت کند که بتوان آنها را در مدت کوتاه و به تعداد زیاد تولید کرد.

براساس گزارش روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز، این تغییر رویکرد با هدف افزایش آمادگی نظامی آمریکا پس از کاهش ذخایر موشکی این کشور در نتیجه درگیری‌های اخیر دنبال می‌شود.

این روزنامه می‌نویسد که شرکت‌های دفاعی نوپای آمریکایی، هدایت‌کننده این تحول هستند و با ایجاد کارگاه‌های تولیدی ماژولار تلاش می‌کنند خطوط تولیدی ایجاد کنند که در زمان جنگ بتوان آنها را به‌سرعت گسترش داد. روشی که از نظر سرعت توسعه و تولید، شباهت زیادی به مدل گسترش رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود دارد.

به همین دلیل برخی مقام‌ها، این رویکرد را مدل مک‌دونالدز برای صنعت موشک‌سازی نامیده‌اند.

بحران ذخایر موشکی آمریکا پس از جنگ‌های اخیر

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) با چالش‌های فزاینده‌ای برای جبران ذخایر مهمات خود روبه‌رو است.

آمریکا در حال حاضر سالانه تنها حدود ۶۰۰ موشک تاماهاوک تولید می‌کند که هزینه هر فروند آن حدود ۲.۶ میلیون دلار است.

همچنین هزینه هر موشک JASSM حدود ۱.۹ میلیون دلار و هر موشک PrSM حدود ۱.۶ میلیون دلار برآورد می‌شود.

«مایکل هوروویتز» مسئول پیشین نوآوری دفاعی در پنتاگون، می‌گوید که زرادخانه آمریکا تقریباً به‌طور کامل به سامانه‌های تسلیحاتی گران‌قیمت و دشوار برای تولید وابسته است، در حالی که ماهیت جنگ‌های مدرن نیازمند حرکت به سمت سلاح‌هایی کم‌هزینه‌تر و قابل تولید سریع‌تر است.

کارخانه‌های کوچک برای جنگ‌های بزرگ

شرکت Co-Aspire در حال توسعه دو موشک برای پنتاگون است. این شرکت توانسته طراحی نخستین موشک خود را تنها در مدت چهار ماه تکمیل کند و انتظار دارد موشک دوم را نیز در پنج ماه آماده کند.

این شرکت آمریکایی از خطوط تولید ساده استفاده می‌کند که نیازمند تجهیزات صنعتی پیچیده نیستند. یک نیروی فنی جدید می‌تواند تنها پس از یک ماه آموزش، مونتاژ موشک‌ها را با ابزارهای دستی انجام دهد.

همچنین بخشی از قطعات این موشک‌ها با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی تولید می‌شود.

این شرکت برای کاهش هزینه و دور زدن پیچیدگی‌های زنجیره تأمین از قطعات تجاری آماده نیز استفاده می‌کند. از جمله موتورهایی که در اصل برای هواپیماهای رادیویی تفریحی طراحی شده‌اند.

در همین راستا، شرکت Castelion که سه سال پیش تأسیس شد، قراردادی برای تولید بیش از ۱۲ هزار موشک هایپرسونیک طی پنج سال دریافت کرده است.

این شرکت هدف‌گذاری کرده سالانه حدود ۶ هزار موشک با هزینه‌ای نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار برای هر موشک، تولید کند و برنامه‌هایی برای ایجاد کارخانه‌های بیشتر در داخل آمریکا دارد.

درس جنگ اوکراین و ایران برای پنتاگون

کارشناسان معتقدند جنگ اوکراین و سپس جنگ علیه ایران نشان داد که داشتن ذخایر بزرگ موشک‌های کم‌هزینه اهمیت حیاتی دارد.

جنگ‌های مدرن نشان داده‌اند که پیروزی تنها به فناوری پیشرفته وابسته نیست، بلکه توان تولید انبوه و تحمل جنگ‌های فرسایشی نیز اهمیت دارد.

برآوردهایی که پیش از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انجام شده بود، نشان می‌داد در صورت وقوع درگیری گسترده با چین، برخی ذخایر اصلی موشکی آمریکا ممکن است تنها طی چند هفته مصرف شوند.

حرکت آمریکا به سمت جنگ‌های کم‌هزینه و پرحجم

همزمان، پنتاگون سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه پهپادها را نیز افزایش داده است.

این وزارتخانه در فوریه گذشته برای نخستین بار از پهپاد انتحاری «لوکاس» استفاده کرد که با الهام از مدل پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶ توسعه یافته بود.

همچنین وزارت جنگ آمریکا خواستار افزایش هزینه‌های مربوط به پهپادها و فناوری‌های مرتبط با آنها به بیش از ۷۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۷ میلادی شده است.

تحلیلگران معتقدند موفقیت این راهبرد نیازمند تغییر در فلسفه خریدهای نظامی آمریکا است. به این معنا که پنتاگون باید استفاده از موشک‌هایی با دقت نسبی کمتر اما ارزان‌تر و سریع‌تر را بپذیرد.

هدف نهایی، ایجاد ذخایر عظیم تسلیحاتی و افزایش توان آمریکا برای حضور در جنگ‌های طولانی‌مدت است.

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