به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش آمریکا و نیروی هوایی این کشور برنامه‌هایی را برای تولید هزاران موشک کم‌هزینه در دستور کار قرار داده‌اند تا بتوانند نیازهای احتمالی جنگ‌های آینده را با سرعت بیشتری تأمین کنند.

بر اساس این گزارش، این تغییر رویکرد پس از آن شدت گرفت که جنگ اخیر علیه ایران و مصرف گسترده تسلیحات پیشرفته، محدودیت‌های مدل سنتی تولید سلاح در آمریکا را آشکار کرد.

مقام‌های وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به این نتیجه رسیده‌اند که سامانه‌های پیچیده و گران‌قیمت، اگرچه از فناوری پیشرفته‌تری برخوردار هستند، اما سرعت تولید آنها با نیازهای میدان‌های جنگ مدرن هم‌خوانی ندارد و جایگزینی ذخایر مصرف‌شده می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان ببرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز اخیراً گزارش داده است، هدف پنتاگون تولید موشک‌هایی با هزینه‌ای در حد چندصد هزار دلار برای هر واحد است؛ به طوری که این رقم در مقایسه با موشک‌های پاتریوت یا تاماهاوک، که بهای هر یک از آنها به چند میلیون دلار می‌رسد، بسیار کمتر است.

در همین راستا، وزارت جنگ آمریکا همکاری جدیدی را با شرکت‌های جنگ‌افزاری آغاز کرده و به جای تمرکز صرف بر سامانه‌های فوق‌پیشرفته، بر توسعه تسلیحاتی تأکید دارد که بتوان آنها را سریع‌تر و با هزینه کمتر تولید کرد.

داگ جونز، مدیر ارشد فناوری در بخش دفاعی شرکت لیدوس، در تشریح این رویکرد گفته است: «به جای ساختن یک کادیلاک، آیا نمی‌توانم ۱۰ هوندا آکورد بسازم؟»

شرکت‌هایی از جمله کوآسپایر، اندوریل، لیدوس و زون ۵ در این طرح مشارکت دارند و با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند چاپ سه‌بعدی و استفاده از قطعات تجاری آماده، در تلاش هستند زمان طراحی و تولید را به حداقل برسانند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این تحول بیانگر بازنگری راهبردی در نگاه آمریکا به مفهوم قدرت نظامی نیز محسوب می‌شود. در همین ارتباط، برنامه‌ریزان دفاعی آمریکا هدف‌گذاری کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۰ هزار موشک ارزان‌قیمت تولید کنند؛ اقدامی که می‌تواند نحوه مواجهه واشنگتن با چالش‌های امنیتی و رقابت‌های نظامی آینده را دستخوش تغییر کند.

این روزنامه گزارش داد که آمریکا در طول جنگ با ایران بیش از ۱۰۰۰ موشک تاماهاک دوربرد و همچنین بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ موشک رهگیر کلیدی از پدافند هوایی، از جمله تاد و پاتریوت، استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، جایگزینی این موشک‌ها می‌تواند تا شش سال طول بکشد.

بر این اساس، این دیدگاه در محافل نظامی آمریکا تقویت شده است که برتری نظامی آینده تنها بر پایه کیفیت تسلیحات شکل نخواهد گرفت و کمیت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

جک رید، یک دموکرات در کمیته خدمات مسلح سنا، گفته است که جنگ با ایران باعث کمبود مهمات هدایت‌شونده دقیق برای ارتش آمریکا در تمام مناطق جهان شده است.

نیویورک تایمز نیز گزارش داده است که ارتش آمریکا در حال حاضر ذخایر بسیاری از مهمات حیاتی خود، از جمله موشک‌های کروز تاماهاک، موشک‌های رهگیر پاتریوت و راکت‌های زمینی دقیق را به پایان رسانده است و با این حال، این اطلاعات نشان می‌دهد که ایران توانایی نظامی قابل توجهی از جمله در اطراف تنگه حیاتی هرمز را حفظ کرده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان پیش از این گزارش داده بود که در طول جنگ، ذخایر موشک‌های کلیدی ارتش آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به گفته کارشناسان و سه نفر از افراد آگاه به ارزیابی‌های اخیر ذخایر داخلی وزارت دفاع، «خطر کوتاه‌مدت» اتمام مهمات در درگیری‌های آینده در صورت وقوع در چند سال آینده ایجاد شده است.

این چرخش راهبردی در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال گذشته در جریان سفر به منطقه خاورمیانه با اشاره به پهپادهای ایرانی، از هزینه پایین و کارایی بالای آنها تمجید کرده بود. وی گفته بود پهپادهای ایرانی با هزینه‌ای در حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار تولید می‌شوند و در عین حال از سرعت و قدرت تخریب قابل توجهی برخوردارند.

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