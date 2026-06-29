طلبه تراز انقلاب اسلامی باید عالم، ربانی، مجاهد و راهبر باشد/ ضرورت بازتعریف هویت طلبگی و تبیین جایگاه روحانیت برای جامعه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمد عالمزادهنوری، معاون تهذیب و تربیت حوزههای علمیه، در مراسم رونمایی از کتاب «حماسه طلبگی» با اشاره به جایگاه رسالت پیامبران الهی اظهار کرد: بر اساس روایت «العلماء ورثة الأنبیاء»، عالمان دین وارثان مسیر پیامبران هستند و از همین رو طلبه باید عظمت مأموریت الهی، مسئولیت اجتماعی و منزلت حقیقی خود را بهدرستی بشناسد.
وی با بیان اینکه حوزه امروز با دو مسئله مهم «هویت» و «منزلت» طلبگی روبهرو است، گفت: بخشی از طلاب هنوز شناخت کاملی از حقیقت رسالت، آینده و افتخارات زندگی طلبگی ندارند و از سوی دیگر، جایگاه واقعی روحانیت و نقش اثرگذار آن نیز برای افکار عمومی بهدرستی تبیین نشده است.
معاون تهذیب و تربیت حوزههای علمیه، تقویت هویت طلبگی را مهمتر از نگاه دیگران دانست و افزود: اگر طلبه حقیقت رسالت خود را بشناسد و به آن باور داشته باشد، حتی در سختترین شرایط و با وجود بیمهریها نیز از انجام وظیفه الهی خود دست نخواهد کشید و همواره به لباس روحانیت افتخار خواهد کرد.
وی آموزش شیوه صحیح طلبگی را از دیگر ضرورتهای حوزه برشمرد و تصریح کرد: نباید میان طلبگی، فعالیتهای اجتماعی و سیاسی، یا میان وظایف طلبگی و زندگی معنوی تعارضی تصور شود، زیرا این تعارضها نادرست است و طلبه باید بتواند همه ابعاد رسالت خود را بهصورت متوازن دنبال کند.
حجتالاسلام والمسلمین عالمزادهنوری با تأکید بر اینکه حقیقت طلبگی مفهومی پویا و دارای مراتب مختلف است، اظهار کرد: تبیین صحیح هویت طلبگی تنها برای علاقهمندان ورود به حوزه نیست، بلکه خود طلاب و عالمان نیز همواره نیازمند گفتوگو و تأمل درباره این حقیقت هستند و این مسیر هیچگاه پایان نمییابد.
وی با تأکید بر ضرورت بازتعریف الگوی طلبه تراز انقلاب اسلامی گفت: اگرچه در سالهای گذشته الگوی طلبگی بر دو رکن «علم» و «تقوا» استوار بود، اما امروز طلبه تراز انقلاب اسلامی باید «عالم، ربانی، مجاهد و راهبر» باشد.
معاون تهذیب و تربیت حوزههای علمیه، «مجاهدت» را فراتر از تلاش معمول دانست و بیان کرد: مجاهد کسی است که با تمام توان در مسیر انجام وظیفه الهی گام برمیدارد و در میدان مقابله با دشمن و جریانهای باطل حضور فعال دارد. همچنین مرتبه «راهبری» بالاتر از مجاهدت فردی است و طلبه باید توان هدایت انسانها، جریانسازی فکری و فرهنگی و به حرکت درآوردن ارادههای اجتماعی را نیز داشته باشد.
وی در پایان بر ضرورت ترسیم افقهای بلند برای طلاب تأکید کرد و گفت: باید در کنار تبیین حداقلهای طلبگی، مراتب عالی این مسیر نیز معرفی شود تا روحانیان همواره برای دستیابی به قلههای علم، معنویت، مجاهدت و راهبری تلاش کنند.
در پایان این مراسم از کتاب «حماسه طلبگی» به قلم حجتالاسلام والمسلمین محمد عالمزادهنوری، معاون تهذیب و تربیت حوزههای علمیه، رونمایی شد.
..........................
پایان پیام
نظر شما