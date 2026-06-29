تداوم بحران سیاسی در لیبی/ برکناری رئیس اطلاعات بدون اجماع و هشدار درباره تشدید اختلافات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ریاستی لیبی روز یکشنبه در تصمیمی «حسین العایب»، رئیس دستگاه اطلاعات را برکنار و «عبدالمجید ملیقطه» را جایگزین وی کرد.

موسی الکونی، نائب رئیس شورای ریاستی لیبی، ضمن اعلام مخالفت سریع با این اقدام، تاکید کرد که این تصمیم مورد توافق همه و یا اجماع قانونی در داخل شورا نبود.

وی در بیانیه‌ای عدم مشارکتش در نشست شورا را تکذیب و خاطرنشان کرد که با دعوت قبلی از طریق ویدیو کنفرانس مشارکت داشته است.

نائب رئیس شورای ریاستی لیبی گفت که در این نشست پیشنهاداتی مبنی بر انتصاب رئیس دستگاه اطلاعات و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد اما علیرغم پافشاری‌ها برای اجرایی کردن این پیشنهادات، هیچ توافقی در این نشست حاصل نشد.

وی خاطرنشان کرد که گزارش‌ها مبنی بر اینکه در پایان نشست تصمیمات جمعی اتخاذ شده است، صحت ندارد و صدور بیانیه‌ای به نام شورا با مصوباتی که توسط آن صادر نشده است، نقض آشکار مسئولیت‌پذیری نهادها بوده و منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود.

وی گفت که این امر باعث می‌شود به اعتبار شورای ریاستی آسیب وارد شود و اعتماد به مؤسسات دولتی کمتر شود.

از سوی دیگر، «عقیله صالح» رئیس پارلمان لیبی در بیانیه‌ای تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی و حاکمیتی را باید از اختلافات سیاسی دور کرد و مطرح کردن این پرونده در این زمان حساس تنها منجر به بدتر شدن اوضاع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که تداوم اختلافات در مورد مؤسسات حاکمیتی منجر به ایجاد بحران‌های جدید و عمیق‌تر شدن اختلافات می‌شود و این مساله می‌تواند مانعی در برابر تلاش‌های سیاسی در راستای متحد کردن مؤسسات دولتی و فراهم کردن فضای مناسب برای برگزاری انتخابات باشد.

لیبی سال‌هاست که در شرایط بی‌ثباتی سیاسی قرار دارد. این کشور از سال ۲۰۱۱ با اختلافات عمیق حزبی و سیاسی رو به رو شده و دو دولت رقیب، یکی در طرابلس در غرب کشور با عنوان دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» و دیگری در بنغازی در شرق کشور وابسته به پارلمان به ریاست «اسامه حماد» مدعی قدرت در مناطقی از کشور هستند.

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