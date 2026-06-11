به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و نود و نهمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «بررسی ظرفیتها و فرصتهای فرهنگی پساجنگ با تأکید بر انبعاث امت و تقویت امیدبخشی در فضای پیش روی جمهوری اسلامی ایران» در قم برگزار شد.
اعضای کمیسیون فرهنگی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت «انبعاث مردمی» شکلگرفته در جامعه، این ظرفیت را یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دوران پساجنگ دانسته و بر لزوم تبدیل آن به یک گفتمان پایدار برای افزایش امید اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای انسجام ملی تأکید کردند.
در این نشست، حاضران با اشاره به شکلگیری روحیه همبستگی، مشارکت و حضور مردمی در حوادث و تحولات اخیر، بر ضرورت صیانت از این سرمایه اجتماعی و تبدیل آن به یک جریان مستمر فرهنگی تأکید کردند.
در ادامه، ابعاد مختلف انبعاث مردمی در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت:
سطح نخست؛ پیوندهای درونی جامعه: در این سطح که ناظر به پیوندهای درونی جامعه و ارتباط میان مردم، گروههای مردمی و تشکلهای اجتماعی است، بر ضرورت تقویت عوامل همگرایی و کاهش شکافهای اجتماعی تأکید شد. اعضا هشدار دادند که شکافهای نسلی، برجستهسازی اختلافات قومی و تبدیل مطالبات صنفی به تقابلهای اجتماعی میتواند به تضعیف انسجام ملی منجر شود. از این رو توسعه مناسک وحدتآفرین، تقویت نمادهای مشترک ملی و ایجاد بسترهای نشاط اجتماعی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این بخش بود.
سطح دوم؛ اعتماد میان مردم و حاکمیت: در این سطح، موضوع اعتماد میان مردم و حاکمیت مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، گفتوگوی مستمر با تشکلهای مردمی، استفاده از ظرفیت نخبگان و تقویت گفتمان منافع مشترک ملی از مهمترین الزامات حفظ سرمایه اجتماعی عنوان شد.
سطح سوم؛ هماهنگی میان نهادهای مدیریتی و حاکمیتی: در بخش دیگری از جلسه، بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مدیریتی و حاکمیتی تأکید شد. اعضای کمیسیون معتقد بودند انسجام در تصمیمگیریها، پرهیز از اختلافات و حرکت هماهنگ دستگاهها میتواند به تقویت امید عمومی و افزایش تابآوری ملی کمک کند.
جنگ روایتها و ضرورت روایتگری مؤثر نیز از دیگر محورهای این نشست بود. حاضران با اشاره به ضرورت تولید روایتهای امیدآفرین و تبیین دستاوردهای ملی، بر مقابله با جنگ شناختی دشمن، جلوگیری از گسترش ناامیدی و ترسیم افقی روشن از آینده کشور تأکید کردند.
توسعه صنایع خلاق فرهنگی، بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی، نمادسازی برای جریان انبعاث مردمی و تبدیل این تجربه اجتماعی به الگویی پایدار برای کنشگری فرهنگی نیز از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
در این جلسه همچنین موضوع مناسبتهای تقویمی و نظام نامگذاری در تقویم رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیسیون با تأکید بر ضرورت تدوین الگویی جامع، پژوهشمحور و نظاممند برای ساماندهی مناسبتها، تقویم را یکی از مهمترین ابزارهای هویتسازی، فرهنگسازی و جهتدهی فرهنگی در جامعه دانستند.
در این بخش بر توجه همزمان به هویت ملی، دینی و انقلابی، بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی کشور، تقویت جایگاه مناسبتهای بومی و منطقهای، بازنگری در برخی عناوین موجود، استفاده از مناسبتها برای امیدآفرینی و آیندهسازی و همچنین طراحی سازوکارهای تخصصی برای اولویتبندی و مهندسی نظاممند مناسبتهای تقویمی تأکید شد.
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