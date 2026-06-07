به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع فلسطینی و مصری جزئیات نشست گروه‌های مقاومت در قاهره را فاش کردند و تأکید کردند که نخستین نشست فرماندهان گروه‌های فلسطینی (روز شنبه) به گفته یکی از منابع حاضر در نشست «مثبت» نبوده است.

به گفته این منبع، نشست شاهد اختلاف نظر در مورد پرونده سلاح، به ویژه «بند هشتم» سندی که در حال حاضر در قاهره درباره آن مذاکره می‌شود، بود. این اختلافات بر سر زمان شروع فرآیند رسیدگی به سلاح مقاومت و نحوه اجرای آن است.

موضع حماس؛ اجرای کامل مرحله اول پیش از تصمیم‌گیری درباره سلاح

این منبع فاش کرد که رهبری حماس در حال حاضر با دیدگاه مطرح‌شده برای رسیدگی به پرونده سلاح مخالف نیست، اما پیش از قطعی شدن این پرونده، خواستار اجرای کامل تعهدات مرحله اول توافق آتش‌بس، از جمله انحلال گروه‌های مسلحی است که ارتش اسرائیل از میان گروه‌های خارج از قانون در غزه تشکیل داده است.

این منبع همچنین فاش کرد که قرار است امروز (یکشنبه) نشست مشترکی بین فرماندهان و هیأت‌های گروه‌های فلسطینی با حضور رئیس دستگاه اطلاعات مصر، رئیس اطلاعات ترکیه و مقامات قطری برگزار شود. هدف این نشست، نزدیک کردن دیدگاه‌ها و دستیابی به موضع واحد فلسطینی در مورد سند مورد مذاکره با نمایندگان «شورای صلح جهانی» است.

منبع مصری مطلع از میانجی‌گری به الجزیره گفت: قاهره رویکردی برای «بند هشتم» ارائه کرده و میانجی‌گران در نشست امروز تلاش خواهند کرد تا فرمولی قانع‌کننده برای همه به دست آورند که بتوان آن را به آمریکا و شورای صلح نیز فروخت. این رویکرد شامل توافق بر سر جدول زمانی دقیق برای جمع‌آوری سلاح است که با مراحل اجرای تعهدات موازی اسرائیل (عقب‌نشینی و بازسازی) مرتبط می‌شود.

منبع مصری روز شنبه به الجزیره گفت: مقامات مصری اخیراً روی تعدیلاتی کار کرده‌اند تا از توافق در برابر تشدید اخیر اسرائیل علیه غزه محافظت کرده و از فروپاشی آن جلوگیری کنند. این تعدیلات شامل الزام اسرائیل به توقف ترور فرماندهان مقاومت و عقب‌نشینی از «خط نارنجی» (منطقه‌ای که ۸ درصد غزه را تحت کنترل اسرائیل درآورده و نقض توافق محسوب می‌شود) است.

منبع مصری اشاره کرد که این تعدیلات آستانه‌ای برای آغاز مذاکره درباره انتقال به مرحله دوم است؛ مرحله‌ای که شامل عقب‌نشینی اسرائیل به آن سوی «خط زرد» و استقرار نیروی ثبات بین‌المللی می‌شود.

گفتنی است روز شنبه در قاهره، فرماندهان و نمایندگان حماس، جهاد اسلامی، جبهه خلق، جبهه دموکراتیک و جریان اصلاح دموکراتیک (به نمایندگی سمیر مشهراوی) دیدار کردند.

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