به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، با انتقاد از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، گفت بسیاری از تنشهای کنونی قابل پیشگیری بود و وی فاش کرد که باراک اوباما درخواست بنیامین نتانیاهو برای مشارکت در حمله نظامی به ایران را رد کرده بود.
جان کری با اشاره به تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران اظهار کرد: آنچه امروز در قالب رفتوآمدهای دیپلماتیک، گمانهزنیها درباره مذاکرات و اظهارات مختلف جریان دارد، میتوانست بهطور کامل قابل اجتناب باشد.
وی افزود: تنها کاری که رئیسجمهوری آمریکا باید انجام میداد این بود که متعهد شود برای ایجاد تغییراتی که در نتیجه رفتار ایران مدنظر داشت، آماده مذاکره است.
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا تصریح کرد: دولت وقت آمریکا هیچگاه بهصورت جدی و جامع پیشنهادی ارائه نکرد که در آن مشخص شود دقیقاً چه ایرادهایی به توافق هستهای وارد میداند و برای رفع آنها آماده مذاکره است.
جان کری گفت: چنین مذاکراتی هرگز به شکلی کامل و واقعی انجام نشد، زیرا آشکار بود که رئیسجمهور آمریکا مشتاق بود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، همراه شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما نیز اسرائیل برای اقدام نظامی علیه ایران بر واشنگتن فشار وارد کرده بود، گفت: بله. نتانیاهو از باراک اوباما خواست در بمباران ایران مشارکت کند و حتی برای انجام چنین اقدامی از او مجوز خواست.
کری افزود: باراک اوباما با این درخواست مخالفت کرد و از مشارکت در چنین اقدامی خودداری کرد، زیرا معتقد بود این کار یک اشتباه بسیار بزرگ خواهد بود.
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