به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان تجمع صدها تن از یهودیان حریدی در شهر بنیبراک در اعتراض به بازداشت افراد مخالف خدمت نظامی، آریه یزدی، از رهبران مذهبی این جریان، ارتش رژیم صهیونیستی را به ترویج گناه متهم کرد و از طلاب مدارس دینی خواست از پیوستن به ارتش خودداری کنند. همچنین برخی دیگر از چهرههای مذهبی حاضر در این تجمع، مشکلات امنیتی رژیم صهیونیستی را ناشی از بیتوجهی به آموزههای دینی دانستند.
این اظهارات با واکنش تند رهبران اپوزیسیون از جمله یائیر لاپید، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن همراه شد که دولت نتانیاهو را به دلیل وابستگی سیاسی به احزاب حریدی و سکوت در برابر این مواضع مورد انتقاد قرار دادند. در همین حال، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، نیز خواستار رعایت احترام نسبت به فرماندهان و نیروهای ارتش شد.
اعتراضات حریدیها در حالی ادامه دارد که پس از حکم دیوان عالی این رژیم مبنی بر الزام طلاب مدارس دینی به خدمت سربازی، اختلافات بر سر معافیت این گروه از خدمت نظامی به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی و اجتماعی در سرزمینهای اشغالی تبدیل شده است.
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