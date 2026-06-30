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اظهارات تند حریدی‌ها علیه ارتش رژیم صهیونیستی، موجی از انتقادها علیه دولت نتانیاهو به راه انداخت

۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷
کد مطلب: 1833653
اظهارات تند حریدی‌ها علیه ارتش رژیم صهیونیستی، موجی از انتقادها علیه دولت نتانیاهو به راه انداخت

اظهارات جنجالی شماری از رهبران مذهبی جریان حریدی علیه ارتش و رژیم صهیونیستی در جریان تجمع اعتراضی مخالفان خدمت سربازی، با واکنش شدید احزاب مخالف کابینه بنیامین نتانیاهو روبه‌رو شد؛ مخالفان، سکوت دولت در برابر این سخنان را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان تجمع صدها تن از یهودیان حریدی در شهر بنی‌براک در اعتراض به بازداشت افراد مخالف خدمت نظامی، آریه یزدی، از رهبران مذهبی این جریان، ارتش رژیم صهیونیستی را به ترویج گناه متهم کرد و از طلاب مدارس دینی خواست از پیوستن به ارتش خودداری کنند. همچنین برخی دیگر از چهره‌های مذهبی حاضر در این تجمع، مشکلات امنیتی رژیم صهیونیستی را ناشی از بی‌توجهی به آموزه‌های دینی دانستند.

این اظهارات با واکنش تند رهبران اپوزیسیون از جمله یائیر لاپید، نفتالی بنت و آویگدور لیبرمن همراه شد که دولت نتانیاهو را به دلیل وابستگی سیاسی به احزاب حریدی و سکوت در برابر این مواضع مورد انتقاد قرار دادند. در همین حال، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، نیز خواستار رعایت احترام نسبت به فرماندهان و نیروهای ارتش شد.

اعتراضات حریدی‌ها در حالی ادامه دارد که پس از حکم دیوان عالی این رژیم مبنی بر الزام طلاب مدارس دینی به خدمت سربازی، اختلافات بر سر معافیت این گروه از خدمت نظامی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی تبدیل شده است.

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