به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسموتریچ در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که دولت رژیم صهیونیستی یکی از گستردهترین تحولات شهرکسازی در کرانه باختری از زمان تأسیس این رژیم را رقم زده است. وی همچنین از سرمایهگذاری میلیاردها شِکِل در توسعه زیرساختها و تقویت کنترل رژیم صهیونیستی بر مناطق اشغالی خبر داد و نسبت به تغییر این روند در صورت روی کار آمدن دولت جدید هشدار داد.
دولت بنیامین نتانیاهو از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۲۲ روند توسعه شهرکهای صهیونیستنشین را بهطور قابل توجهی افزایش داده است. اسموتریچ پیشتر نیز بودجهای معادل ۸۴۳ میلیون دلار برای توسعه شهرکسازی در کرانه باختری اختصاص داده و بارها با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالفت کرده است. در مقابل، جامعه جهانی شهرکهای صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی دانسته و آن را مانعی جدی بر سر راه تحقق راهحل دو دولتی میداند.
........
پایان پیام
نظر شما