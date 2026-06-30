به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، تأکید کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر که در دوحه حضور دارند، دیدار مستقیمی با مقامهای ایرانی نخواهند داشت. وی همچنین گفت ۶ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران که در چارچوب توافق سال ۲۰۲۳ به قطر منتقل شده بود، هنوز به تهران آزاد نشده و سرنوشت این منابع به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا بستگی دارد.
الانصاری با اشاره به اهمیت امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز، از هماهنگی قطر با عمان برای تضمین عبور ایمن کشتیها و پاکسازی این آبراه خبر داد و بر حق آزادی کشتیرانی برای همه کشورهای منطقه تأکید کرد.
همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد تهران فردا با میانجیگری قطر درباره اجرای توافق موقت با آمریکا گفتوگو خواهد کرد و موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده از محورهای اصلی مذاکرات خواهد بود. وی در عین حال تأکید کرد هیچ برنامهای برای برگزاری نشست مستقیم با آمریکا در روزهای آینده وجود ندارد و ایران به هرگونه نقض توافق، پاسخ متناسب خواهد داد.
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