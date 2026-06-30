به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، کابینه بنیامین نتانیاهو با توسعه شهرک‌ها در مناطق راهبردی کرانه باختری، تلاش می‌کند شرایطی ایجاد کند که حتی در صورت روی کار آمدن دولت‌های بعدی نیز امکان بازگشت به روند راه‌حل دو دولتی وجود نداشته باشد. هاآرتص همچنین به اظهارات بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، اشاره کرده که توسعه شهرک‌سازی را ابزاری برای از میان برداشتن ایده تشکیل کشور فلسطین توصیف کرده است.

این گزارش همچنین از گسترش «مزارع شهرک‌نشینی» به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه نفوذ رژیم صهیونیستی در کرانه باختری یاد می‌کند. بر اساس آمارهای منتشرشده، شمار این مزارع تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ مورد رسیده و بیش از ۷۸۰ هزار دونم از اراضی کرانه باختری را دربر گرفته است. به نوشته هاآرتص، این مراکز علاوه بر برخورداری از حمایت‌های مالی، امنیتی و قانونی، نقش مهمی در تصرف اراضی و کوچ اجباری تجمعات فلسطینی ایفا می‌کنند.

در بخش دیگری از این گزارش، شماری از کارشناسان و مقام‌های پیشین رژیم صهیونیستی نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده‌اند. به اعتقاد آنان، گسترش بی‌وقفه شهرک‌سازی نه تنها راه‌حل دو دولتی را عملاً از بین می‌برد، بلکه می‌تواند رژیم صهیونیستی را در آینده با چالش‌های جمعیتی، سیاسی و بین‌المللی جدی مواجه کرده و ماهیت این رژیم را دستخوش تغییر کند.

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